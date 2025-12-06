Bakondi György: Európában közbiztonsági válsághelyzet van

Bakondi György az M1 aktuális csatornán adott interjúban drámai helyzetértékelést fogalmazott meg az illegális migráció kapcsán.
A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint tíz éve tart a tömeges bevándorlás, és évente több mint egymillió illegális bevándorló lépi át Európa határait, ami maga után vonja a családegyesítést.
Olyan közbiztonsági válsághelyzet alakult ki, amely már az európai népességet veszélyezteti – fogalmazott.
Az ebben rejlő potenciális veszélyeket és azt, hogy milyen következményekkel jár az európai országokban, mindenki láthatja, aki eljut Bécsbe, Brüsszelbe, Rómába vagy Párizsba. Ma már azt mondhatjuk, hogy a jövőbe mutatóan is válsághelyzet körvonalazódik
– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a történések, a mostani döntésképtelenség beláthatatlanul súlyos, „a kultúránkat, a nemzeti identitásunkat, a családokat, a hitünket, közösségeinket” fenyegető veszélyt idézett elő.
Az Európai Bizottság az illegális bevándorlókat kvóták alapján szeretné szétosztani
Egyre markánsabban bizonyosodik be, hogy nem véletlen jelenségről, hanem politikailag motivált, a szuverenitást, a nemzeti egységet bomlasztó, a liberális többség által választott megoldásokat elősegítő folyamatról van szó – fogalmazott.
A nemzetállamok megpróbálnak védekezni az illegális bevándorlás ellen. Megpróbálják gyorsítani és növelni a kiutasításokat a meggondolatlanul adott állampolgárság visszavonásával, a szociális támogatások csökkentésével, a családegyesítések korlátozásával, a kiutasítások jogi feltételeinek könnyítésével. De az Európai Unió szintjén ez még nem jelentkezik
– jegyezte meg.
Bakondi szerint egyre több ország vallja: a menedékkérelmeket Európán kívül kell elbírálni.
Olaszország már Albániában hozott létre ilyen táborokat, és „ez Ausztriában, Hollandiában és Dániában is napirenden van”.
Hozzátette, Magyarország kezdettől fogva azt az elvet követte, hogy:
aki menekültstátuszt akar, az a belgrádi magyar nagykövetségen nyújtson be kérelmet, és csak az lépjen be az országba, aki menekültstátuszt kapott és a hatóság ellenőrzésén átesett.
