Bakondi György: Európában közbiztonsági válsághelyzet van

Bakondi György az M1 aktuális csatornán adott interjúban drámai helyzetértékelést fogalmazott meg az illegális migráció kapcsán.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az illegális bevándorlás aktualitásairól tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 12-én.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint tíz éve tart a tömeges bevándorlás, és évente több mint egymillió illegális bevándorló lépi át Európa határait, ami maga után vonja a családegyesítést.

Olyan közbiztonsági válsághelyzet alakult ki, amely már az európai népességet veszélyezteti – fogalmazott.

Az ebben rejlő potenciális veszélyeket és azt, hogy milyen következményekkel jár az európai országokban, mindenki láthatja, aki eljut Bécsbe, Brüsszelbe, Rómába vagy Párizsba. Ma már azt mondhatjuk, hogy a jövőbe mutatóan is válsághelyzet körvonalazódik

– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a történések, a mostani döntésképtelenség beláthatatlanul súlyos, „a kultúránkat, a nemzeti identitásunkat, a családokat, a hitünket, közösségeinket” fenyegető veszélyt idézett elő.

Az Európai Bizottság az illegális bevándorlókat kvóták alapján szeretné szétosztani

Egyre markánsabban bizonyosodik be, hogy nem véletlen jelenségről, hanem politikailag motivált, a szuverenitást, a nemzeti egységet bomlasztó, a liberális többség által választott megoldásokat elősegítő folyamatról van szó – fogalmazott.

A nemzetállamok megpróbálnak védekezni az illegális bevándorlás ellen. Megpróbálják gyorsítani és növelni a kiutasításokat a meggondolatlanul adott állampolgárság visszavonásával, a szociális támogatások csökkentésével, a családegyesítések korlátozásával, a kiutasítások jogi feltételeinek könnyítésével. De az Európai Unió szintjén ez még nem jelentkezik

– jegyezte meg.

Bakondi szerint egyre több ország vallja: a menedékkérelmeket Európán kívül kell elbírálni.

Olaszország már Albániában hozott létre ilyen táborokat, és „ez Ausztriában, Hollandiában és Dániában is napirenden van”.

Hozzátette, Magyarország kezdettől fogva azt az elvet követte, hogy: