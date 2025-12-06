illegális migrációveszélyBrüsszelEurópaBakondi György

Bakondi György: Európában közbiztonsági válsághelyzet van

Bakondi György szerint Európa tíz éve tartó, tömeges illegális bevándorlással küzd, amely mára olyan súlyos közbiztonsági válsághelyzetet idézett elő, hogy „a kultúrát, a nemzeti identitást és a közösségek biztonságát” fenyegeti. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint a tagállamok kezdenek védekezni, de az EU továbbra is politikai alapon erőlteti a migrációs kvótákat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06.
Afrikából Európába igyekvő illegális bevándorlók érkeznek csónakjukon a spanyol tengeri mentőszolgálat hajójának kíséretében a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetén fekvő La Restinga kikötőjébe 2025. november 16-án Fotó: Gelmert Finol Forrás: MTI/EPA/EFE
Bakondi György az M1 aktuális csatornán adott interjúban drámai helyzetértékelést fogalmazott meg az illegális migráció kapcsán. 

Budapest, 2025. november 12. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az illegális bevándorlás aktualitásairól tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 12-én. MTI/Máthé Zoltán
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az illegális bevándorlás aktualitásairól tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 12-én.
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint tíz éve tart a tömeges bevándorlás, és évente több mint egymillió illegális bevándorló lépi át Európa határait, ami maga után vonja a családegyesítést.

Olyan közbiztonsági válsághelyzet alakult ki, amely már az európai népességet veszélyezteti – fogalmazott.

Az ebben rejlő potenciális veszélyeket és azt, hogy milyen következményekkel jár az európai országokban, mindenki láthatja, aki eljut Bécsbe, Brüsszelbe, Rómába vagy Párizsba. Ma már azt mondhatjuk, hogy a jövőbe mutatóan is válsághelyzet körvonalazódik 

– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a történések, a mostani döntésképtelenség beláthatatlanul súlyos, „a kultúránkat, a nemzeti identitásunkat, a családokat, a hitünket, közösségeinket” fenyegető veszélyt idézett elő.

 

Az Európai Bizottság az illegális bevándorlókat kvóták alapján szeretné szétosztani

Egyre markánsabban bizonyosodik be, hogy nem véletlen jelenségről, hanem politikailag motivált, a szuverenitást, a nemzeti egységet bomlasztó, a liberális többség által választott megoldásokat elősegítő folyamatról van szó – fogalmazott.

A nemzetállamok megpróbálnak védekezni az illegális bevándorlás ellen. Megpróbálják gyorsítani és növelni a kiutasításokat a meggondolatlanul adott állampolgárság visszavonásával, a szociális támogatások csökkentésével, a családegyesítések korlátozásával, a kiutasítások jogi feltételeinek könnyítésével. De az Európai Unió szintjén ez még nem jelentkezik 

– jegyezte meg.

Bakondi szerint egyre több ország vallja: a menedékkérelmeket Európán kívül kell elbírálni.

Olaszország már Albániában hozott létre ilyen táborokat, és „ez Ausztriában, Hollandiában és Dániában is napirenden van”.

Hozzátette, Magyarország kezdettől fogva azt az elvet követte, hogy:

aki menekültstátuszt akar, az a belgrádi magyar nagykövetségen nyújtson be kérelmet, és csak az lépjen be az országba, aki menekültstátuszt kapott és a hatóság ellenőrzésén átesett.

 

Magyarországot támadják és bírságolják

A főtanácsadó emlékeztetett, hogy a magyar migrációs politikát Brüsszelből rendszeres támadások, bírságolás és súlyos politikai kritikák érik. 

Felidézte: az Európai Parlamentben a napokban 54. alkalommal tárgyalták a magyarországi jogállam általuk vélelmezett, súlyos hiátusait azok, akik egyébként az Európai Unió szabályaitól látványosan eltértek, például a földgáz és a kőolaj behozataláról szóló döntés esetében.”

Azon mesterkednek, hogy hogyan tudnák a saját szabályaikat és az alapító atyák által felvázolt működési mechanizmust a politikai céljaiknak megfelelően megváltoztatni

– vélekedett.

 

Az illegális migrációnak további következményei vannak

Bakondi György felidézte, hogy Brüsszelben és Amszterdamban azt látta, hogy egy, az utcán sétáló, mintegy húszfős osztályban jó ha két-három európai hátterű gyerek volt. A többiek migrációs hátterűek, akik az adott állam nyelvét sem tanulják meg rendesen, a közösségeik elkülönülnek, az életvitelük igyekszik függetlenedni az adott állam jogrendszerétől, bíróságától, ezért jönnek létre a no-go zónák, ezért kell a német parlamentben kancellári szinten bejelenteni, hogy „sötétedés után a nőknek és a gyerekeknek nem szabad az utcára menniük”.

Bakondi György elmondta, bízik abban, hogy  az európai emberek felismerik a helyzet súlyosságát, és a saját érdekükben megtesznek mindent azért, hogy „végbemenjenek azok a politikai változások, amelyeket Magyarország szorgalmaz, amelyek azt eredményezhetik, hogy a jövőben látható veszélyek mérsékelhetők és megelőzhetők legyenek”. 

Borítókép: Afrikából Európába igyekvő illegális bevándorlók érkeznek csónakjukon a spanyol tengeri mentőszolgálat hajójának kíséretében a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetén fekvő La Restinga kikötőjébe 2025. november 16-án (Fotó: MTI/EPA/EFE/Gelmert Finol)


