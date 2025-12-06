Tisza-szigetekCsongrád-Csanád vármegyeBékés vármegyeTisza PártsorozatmegyeszékhelyMagyar Péter

Nemet mond a Tisza Pártra Fejér vármegye

A Magyar Nemzet új sorozatot indított, amelyben bemutatjuk egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. A hatodik részben Fejér vármegyét vesszük górcső alá.

Munkatársunktól
2025. 12. 06. 19:06
Fotó: Mirkó István Forrás: MW
Fogyatkoznak a Tisza-szigetek Fejér vármegyében is. A hivatalosan elérhető adatbázis szerint a csaknem 420 ezer fős vármegyében mindössze 15 Tisza-sziget van, ezekből is csak hat működik. Ez azt jelenti, hogy a megyében valamivel több mint 46 ezer emberre jut egy működő csoportosulás. 

Forrás: tiszaszigeteklistaja.hu

A felsorolásban megtalálható szigetek vizsgálatakor összesen hét szellemszigetet fedeztünk fel, vagyis olyan csoportosulást, amely ugyan szerepel a nyilvántartásban, de nem működik. A vármegyében a korábbiakkal ellentétben nem a megyeszékhelyen csoportosulnak a szigetek, sokkal inkább elszórtan, egymástól függetlenül működnek. A Fejér vármegyei Tisza-szigetek helyzetével kapcsolatban lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk elmondta, 

a teljes vármegyében 1-2 Tisza-sziget ami valóban mobilis, és képes a komolyabb feladatok végrehajtására. A többiek tevékenysége kimerül a szórólapozásban és a pultozásban.

Az informátor szerint a helyi szigetek együttműködésre való hajlandósága sem túl magas. 

Mindenki csinálgatja a dolgát, de a Tisza Párt vezetésének segítsége és a fővárosi, illetve a Pest megyei szigetek nélkül itt nem lesz komoly kampány

– jegyezte meg a forrásunk. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)

