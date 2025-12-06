Nemet mond a Tisza Pártra Fejér vármegye

Fogyatkoznak a Tisza-szigetek Fejér vármegyében is. A hivatalosan elérhető adatbázis szerint a csaknem 420 ezer fős vármegyében mindössze 15 Tisza-sziget van, ezekből is csak hat működik. Ez azt jelenti, hogy a megyében valamivel több mint 46 ezer emberre jut egy működő csoportosulás.

A felsorolásban megtalálható szigetek vizsgálatakor összesen hét szellemszigetet fedeztünk fel, vagyis olyan csoportosulást, amely ugyan szerepel a nyilvántartásban, de nem működik. A vármegyében a korábbiakkal ellentétben nem a megyeszékhelyen csoportosulnak a szigetek, sokkal inkább elszórtan, egymástól függetlenül működnek. A Fejér vármegyei Tisza-szigetek helyzetével kapcsolatban lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk elmondta,

a teljes vármegyében 1-2 Tisza-sziget ami valóban mobilis, és képes a komolyabb feladatok végrehajtására. A többiek tevékenysége kimerül a szórólapozásban és a pultozásban.

Az informátor szerint a helyi szigetek együttműködésre való hajlandósága sem túl magas.

Mindenki csinálgatja a dolgát, de a Tisza Párt vezetésének segítsége és a fővárosi, illetve a Pest megyei szigetek nélkül itt nem lesz komoly kampány

– jegyezte meg a forrásunk.

