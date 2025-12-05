A Tisza partján is eltűnőben vannak a Tisza-szigetek

A korábban vizsgált megyékhez hasonló számú Tisza-sziget van a hivatalosan elérhető információk szerint Csongrád-Csanád vármegyében is. Ez azt jelenti, hogy a 391 ezer lakosú vármegyében nagyjából 30 ezer főre jut egy Tisza-sziget.

Forrás: tiszaszigeteklistaja.hu

A felsorolásban vizsgált szigetek vizsgálatakor két szellemszigetet fedeztünk fel, vagyis olyan csoportosulást, amely ugyan bent van a felsorolásban, de nem működik. Szintén érdekes, hogy a vármegyében az ellenzéki beállítottságú Szeged városa vízfejként felszívja a Tisza-szigetek döntő többségét, miközben a vármegye többi településén alig találunk ilyesfajta csoportosulásokat.

A helyzet hasonló Baranya vármegyéhez, ahol szintén a megyeszékhelyen, vagyis Pécsett tömörült össze minden Tisza-sziget, miközben a térség többi részén gyakorlatilag nem léteznek a Magyar Péter pártjához tartozó csoportosulások.

