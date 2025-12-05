Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzegedTisza-szigeteksorozattérségMagyar Péter

A Tisza partján is eltűnőben vannak a Tisza-szigetek

A Magyar Nemzet új sorozatot indít, amelyben bemutatjuk egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. Az ötödik részben Csongrád-Csanád vármegyét vesszük górcső alá.

Munkatársunktól
2025. 12. 05. 14:17
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor) Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A korábban vizsgált megyékhez hasonló számú Tisza-sziget van a hivatalosan elérhető információk szerint Csongrád-Csanád vármegyében is. Ez azt jelenti, hogy a 391 ezer lakosú vármegyében nagyjából 30 ezer főre jut egy Tisza-sziget. 

Forrás: tiszaszigeteklistaja.hu

A felsorolásban vizsgált szigetek vizsgálatakor két szellemszigetet fedeztünk fel, vagyis olyan csoportosulást, amely ugyan bent van a felsorolásban, de nem működik. Szintén érdekes, hogy a vármegyében az ellenzéki beállítottságú Szeged városa vízfejként felszívja a Tisza-szigetek döntő többségét, miközben a vármegye többi településén alig találunk ilyesfajta csoportosulásokat. 

A helyzet hasonló Baranya vármegyéhez, ahol szintén a megyeszékhelyen, vagyis Pécsett tömörült össze minden Tisza-sziget, miközben a térség többi részén gyakorlatilag nem léteznek a Magyar Péter pártjához tartozó csoportosulások. 

Cikksorozatunk korábbi részeiben a Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében található Tisza-szigeteket vettük górcső alá. A cikkeket az alábbi ajánlókra kattintva elolvashatja:

Baranya vármegye:

Bács-Kiskun vármegye:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:

Békés vármegye:

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: Csudai Sándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu