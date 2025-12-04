Összeomlott a Tisza Párt bázisa Dél-Magyarországon

Mindössze tíz Tisza-sziget van regisztrálva a hivatalos nyilvántartás szerint Baranya vármegyében. A 355 ezer fős vármegyében, az ellenzéki fellegvárként is számontartott Pécsett nem működő Tisza-szigetek sorát találtuk.

Forrás: Tiszaszigeteklistája.hu

Amint az a mellékelt képen is látszik, összesen tíz Tisza-sziget van regisztrálva a vármegyében, ebből azonban mindössze öt működik. A regisztrált szigetek másik fele ugyanakkor semmilyen életjelet nem adott magáról az elmúlt időszakban, több pedig működő közösségimédia-oldallal sem rendelkezik. Ez pedig azt jelenti, hogy a vármegyében 71 ezer emberre jut egy Tisza-sziget.

A Baranya vármegyei Tisza-szigetek eltűnésével kapcsolatban lapunk megkereste egy informátorunkon keresztül a párt egyik helyi koordinátorát. Az illető név nélkül elmondta, mind az alapvetően ellenzéki beállítottságú Pécsett, mind a kistelepüléseken élők csalódtak a Tisza Pártban.

Először mindenki azt hitte Magyar Péter látogatásai után, hogy valaki végre elkezd komolyan foglalkozni az Ormánsággal. Ezt követően azonban Magyar Péter és a tiszások is eltűntek, csak akkor válaszoltak a megkeresésekre, hogyha a környékre jöttek fórumot tartani

– mondta el a koordinátor. Elmondta, a környék és a helyiek problémáinak sorozatos figyelmen kívül hagyása miatt pedig az emberek sorra ábrándultak ki a Tisza Pártból.

