Összeomlott a Tisza Párt bázisa Dél-Magyarországon

A Magyar Nemzet új sorozatot indít, amelyben bemutatjuk egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. A negyedik részben Baranya vármegyét vesszük górcső alá.

2025. 12. 04. 16:28
Fotó: Csudai Sándor
Mindössze tíz Tisza-sziget van regisztrálva a hivatalos nyilvántartás szerint Baranya vármegyében. A 355 ezer fős vármegyében, az ellenzéki fellegvárként is számontartott Pécsett nem működő Tisza-szigetek sorát találtuk. 

Amint az a mellékelt képen is látszik, összesen tíz Tisza-sziget van regisztrálva a vármegyében, ebből azonban mindössze öt működik. A regisztrált szigetek másik fele ugyanakkor semmilyen életjelet nem adott magáról az elmúlt időszakban, több pedig működő közösségimédia-oldallal sem rendelkezik. Ez pedig azt jelenti, hogy a vármegyében 71 ezer emberre jut egy Tisza-sziget. 

A Baranya vármegyei Tisza-szigetek eltűnésével kapcsolatban lapunk megkereste egy informátorunkon keresztül a párt egyik helyi koordinátorát. Az illető név nélkül elmondta, mind az alapvetően ellenzéki beállítottságú Pécsett, mind a kistelepüléseken élők csalódtak a Tisza Pártban. 

Először mindenki azt hitte Magyar Péter látogatásai után, hogy valaki végre elkezd komolyan foglalkozni az Ormánsággal. Ezt követően azonban Magyar Péter és a tiszások is eltűntek, csak akkor válaszoltak a megkeresésekre, hogyha a környékre jöttek fórumot tartani

– mondta el a koordinátor. Elmondta, a környék és a helyiek problémáinak sorozatos figyelmen kívül hagyása miatt pedig az emberek sorra ábrándultak ki a Tisza Pártból. 

Cikksorozatunk korábbi részeiben a Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében található Tisza-szigeteket vettük górcső alá. A cikkeket az alábbi ajánlókra kattintva elolvashatja:

Bács-Kiskun vármegye:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:

Békés vármegye:

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: Csudai Sándor)

