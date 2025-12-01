A brüsszeli Atlantisz: így süllyednek el a Tisza-szigetek

Sorozatunk első részében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét vesszük górcső alá. A több mint 600 ezer lakosú vármegyében a Tisza-szigeteket számon tartó hivatalos oldal szerint összesen 11 ilyen csoportosulás van.
Mint az a mellékelt képen is látszódik, rendkívül foghíjas a vármegyében található Tisza-szigetek felsorolása. Azonban ha közelebbről is megnézzük a regisztrált Tisza-szigeteket, kiderül, hogy a 11 csapatból mindössze hat darab működik. A maradék öt szigetből egynek nincs is elérhető Facebook-csoportja, egy másik csoportnak november közepe óta szünetel a tevékenysége, további három sziget pedig tetszhalott állapotban van.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!