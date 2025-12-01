Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

A brüsszeli Atlantisz: így süllyednek el a Tisza-szigetek

Az elmúlt időszakban egyre több információ jelenik meg a Tisza-szigetekkel kapcsolatban. A Magyar Nemzet új sorozatot indít, amelyben bemutatjuk egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős, és a nyilvánosan elérhető információk alapján.

Munkatársunktól
2025. 12. 01. 18:02
Magyar Péter Fotó: Máté Krisztián Forrás: MTI
Sorozatunk első részében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét vesszük górcső alá. A több mint 600 ezer lakosú vármegyében a Tisza-szigeteket számon tartó hivatalos oldal szerint összesen 11 ilyen csoportosulás van.

Forrás: https://tiszaszigeteklistaja.hu/

Mint az a mellékelt képen is látszódik, rendkívül foghíjas a vármegyében található Tisza-szigetek felsorolása. Azonban ha közelebbről is megnézzük a regisztrált Tisza-szigeteket, kiderül, hogy a 11 csapatból mindössze hat darab működik. A maradék öt szigetből egynek nincs is elérhető Facebook-csoportja, egy másik csoportnak november közepe óta szünetel a tevékenysége, további három sziget pedig tetszhalott állapotban van. 

Mint ismert, nemrég Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tűnt el a süllyesztőben egy Tisza-sziget. A csoport saját bevallása szerint azért függesztette fel a működését, mert képtelen volt együttműködni a Tisza Párttal.

Szomorú nap ez a számunkra, hiszen nehéz döntést kellett meghoznunk. Az elmúlt 1-2 hét történései okot adtak számunkra hogy egy lépést hátrább lépjünk és teret adjunk másoknak is. Hátrébb lépünk, mert számunkra terhes, és problémássá vált az a választókerületi csapat és benne lévő személyek, mellyel közel 1 éve közösséget vállaltunk

– írta közösségi oldalán a Tisza Sziget Onga. A Magyar Pétert támogató csoportosulás problémának jelölte meg, hogy a Tisza Párt választókerületi csapatával semmilyen szinten nem tudtak együttműködni. 

A helyiek az alábbi problémákat sorolták fel:

  • kommunikáció hiánya
  • egymás munkájának szándékos hátráltatása
  • személyes sérelmek
  • koordinációs problémák
  • szervezési hiányosságok
  • szándékos ferdítések.

Ezen gondok eredményeként az ongai civilek felfüggesztik a tevékenységüket, közölték. 

Érdemes megjegyezni, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a mezőkövesdi választókerületben még mindig nincs jelöltje a Tisza Pártnak, ami valószínűleg nem független attól, hogy ilyen kevés Tisza-sziget működik a területen. 

Folytatjuk... 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

