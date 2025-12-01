A brüsszeli Atlantisz: így süllyednek el a Tisza-szigetek

Mint ismert, nemrég Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tűnt el a süllyesztőben egy Tisza-sziget. A csoport saját bevallása szerint azért függesztette fel a működését, mert képtelen volt együttműködni a Tisza Párttal.

Szomorú nap ez a számunkra, hiszen nehéz döntést kellett meghoznunk. Az elmúlt 1-2 hét történései okot adtak számunkra hogy egy lépést hátrább lépjünk és teret adjunk másoknak is. Hátrébb lépünk, mert számunkra terhes, és problémássá vált az a választókerületi csapat és benne lévő személyek, mellyel közel 1 éve közösséget vállaltunk

– írta közösségi oldalán a Tisza Sziget Onga. A Magyar Pétert támogató csoportosulás problémának jelölte meg, hogy a Tisza Párt választókerületi csapatával semmilyen szinten nem tudtak együttműködni.

A helyiek az alábbi problémákat sorolták fel:

kommunikáció hiánya

egymás munkájának szándékos hátráltatása

személyes sérelmek

koordinációs problémák

szervezési hiányosságok

szándékos ferdítések.

Ezen gondok eredményeként az ongai civilek felfüggesztik a tevékenységüket, közölték.

Érdemes megjegyezni, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a mezőkövesdi választókerületben még mindig nincs jelöltje a Tisza Pártnak, ami valószínűleg nem független attól, hogy ilyen kevés Tisza-sziget működik a területen.

Folytatjuk...