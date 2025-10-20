Összeomlóban a Tisza Párt bázisa

– Egyre feszültebb a Tisza Párt és a Tisza-szigetek viszonya, amiért Magyar Péter sorozatosan az alelnökét, Forsthoffer Ágnest hibáztatja – mondta lapunk informátora. Kiemelte, komoly galibát okoz, hogy folyamatosan több és több feladat van a Tisza-szigetek önkénteseire terhelve, azonban ezek végrehajtása egyre alacsonyabb minőségben vagy pedig egyáltalán nem történik meg.

Egyre elégedetlenebbek a Tisza-szigetek Magyar Péterrel (Fotó: AFP)

Az önkéntesek sok helyen már a pultozás és a szórólapozás feladatával sem birkóznak meg. Máshol meg képtelenek Magyar Péter rendezvényeire kivinni embereket, illetve biztosítani

– emelte ki informátorunk. Hozzátette, a pártvezetés Forsthoffer Ágnest hibáztatja mindezért, ugyanis hivatalosan neki kellett volna rendet teremtenie az önkéntesek között. Valójában azonban ez egyre inkább lehetetlen feladatnak tűnik, ugyanis folyamatosan nő az „engedetlen” Tisza-szigetek száma.

– Nehéz dolga van Áginak, ugyanis arra számított, amikor a feladatot elvállalta, hogy lesz egy Tisza-szigetekből álló hálózat, amelyet ő koordinálhat. Ez azonban egyáltalán nincs így. Motiváció hiányában ugyanis kevés olyan Tisza-sziget van, amely valóban maradéktalanul végrehajtja a feladatokat – jelentette ki az informátorunk. A Tisza Párt vezetésével együtt dolgozó személy szerint probléma, hogy az önkénteseket nem jutalmazza a párt, így pedig az emberek kedvtelenné válnak.

Itt a kampány, nő a feszkó, több motivált munkaerő kellene, de úgy tűnik, ez senkit se érdekel

– tette hozzá az informátor. Kiemelte, vidéken ez hatványozottan jelentkezik, a Magyar Péter által említett kormányváltó hangulat helyett apátia uralkodik, nem érdeklődnek az emberek a politikai aktivizmus és a Tisza Párt iránt.

– Magyar Péter lemegy vidékre, és ott szellemszigeteket talál. Teljesen inaktív csoportosulásokat, amelyekben néhány ember van, de valójában semmit sem csinálnak, és nem is akarnak. Ezért pedig rögtön előveszi az alelnökét, aki nem tud rendet teremteni ebben a káoszban – jegyezte meg lapunk forrása.