Messze nincs annyi Tisza-sziget, mint amennyiről Magyar Péter álmodik

„Jelenleg több, mint 2200 szigetben, majd 50 ezren vesznek részt a Tisza országos és helyi tevékenységében” – írta pénteken a Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter, és egyúttal bejelentette, hogy pártja új alelnöke, Forsthoffer Ágnest veszi át a Tisza-szigetek vezetését.

Magyar Péter és új alelnöke, Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)

Messze elmaradnak a valós számok Magyar Péter vágyálmaitól

Az új koordinátor egyik első feladata feltehetően a pontos adatok és a létszám tisztázása lesz, mivel a pártelnök által bejelentett számok – információink szerint – köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.

Birtokunkba került ugyanis a Tisza Párt belső nyilvántartása, amit a Tisza-szigetekről vezetnek, és ebből kiderül, hogy Magyar állításaival ellentétben mindössze 1570 Tisza-sziget van, amelynek a tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő.

Ráadásul a párt belső életét ismerő egyik forrásunk, akit az adatok helytállóságáról kérdeztünk, azt is elárulta, hogy nagyjából csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak is a Tisza-szigetekben.

Országos lefedettségről szó nincs a Tisza támogatói körében

A lapunkhoz eljutott tiszás nyilvántartásból az is jól látszik, hogy a Tisza-szigetek tagsága kifejezetten erősen koncentrálódik bizonyos helyeken. Más részein az országnak, viszont nagyon nem állnak jól Magyar Péterék. Budapest bizonyos választókerületeiben például 25-nél is több Tisza-sziget van, esetenként többszáz fős tagsággal. Egyes vidéki választókerületekben viszont rendkívül alacsony mind a Tisza-szigetek, mind azok tagságának száma.

A legtöbb Tisza-sziget Hajdú-Bihar 3. számú – debreceni – választókerületében van. Az itteni ötvennél is több sziget mintegy 600 tagot számol. A Borsod-Abaúj-Zemplén 2. számú választókerületben viszont mindössze négy sziget van, amelyek összesen csak 76 taggal rendelkeznek. Borsodban az 1., 3. és 5. számú választókerültben is nagyon kevés a Tisza-sziget. De alig vannak támogatói a Magyar Péternek Hajdú-Bihar 1. és Fejér 4. számú választókerületében is. Ezeken a helyeken egyaránt száz alatt van a szigettagok összlétszáma.