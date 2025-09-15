Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Tisza Pártbalatonfüred városMagyar Péter

Magyar Péter új alelnökének családja a régi rendszernek is nyertese volt

A Tisza Párt új alelnöke úgy próbálta cáfolni az Ellenpont cikkét, hogy valójában elismerte az igazságtartalmát. Állítása szerint szülei házát negyven éve kalákában építették. A lap szerint a privatizáció révén megszerzett milliárdos árbevételű cégekről, pályázati százmilliókról szóló információkat meg sem próbálta vitatni Forsthoffer Ágnes.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 8:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy vihart kavart a Tisza Párt harmadik alelnökéről és családjáról szóló portrécikk. Az Ellenpont írása után személyesen Forsthoffer Ágnes jelentkezett közösségi oldalán, amely szerint a cikkben látható egyik utcaképen nem a szülei háza látható.

Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter
Magyar Péter és új alelnöke, Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)

Mint a lap írja, a „gigászi” cáfolatból kimaradt, hogy Forsthofferék háza a földhivatali dokumentumok szerint éppen mellette helyezkedik el, az utcáról valóban kevésbé látható, ezért tévesztették el, ahogy a Google Maps is eltéveszti, az általuk lefotózott házra helyezi el Forsthofferék címét.

Bár Forsthoffer Ágnes azt sugallja, hogy szüleinek egyáltalán nincs ott háza, de a dokumentumok mást mutatnak.

Tény ugyanis, hogy a Forsthoffer-család ingatlana szintén egy 1184 négyzetméteres, balatoni panorámás telken található, és a kivehető képek szerint is egy luxusingatlanról van szó. Az Ingatlan.com adatbázisában egy hasonló balatonfüredi ház kínálati ára jelenleg akár a félmilliárd forintot is elérheti a környéken. A tulajdoni lapból egyértelműen jól látszik: a Tisza alelnökének édesanyjáé és édesapjáé az ingatlan fele-fele arányban.

A Forsthoffer-család ingatlanának tulajdoni lapja (Forrás: Ellenpont)

A lap arról is ír, hogy a család már a múlt rendszerben jó pozícióban volt, de a privatizációból jött ki csak igazán nyertesként. Az új alelnök édesanyja szállodaigazgató, főkönyvelő, édesapja a füredi hajógyár igazgatója, majd annak csődbe menetele után a felszámoló helyi megbízottja volt.

Az édesapa később egy pápai hulladékgazdálkodási cégbe is beszállt, amit aztán szintén megszereztek a családdal, és a szocialista kormány alatt az országban elsőként végezhették konyhai hulladék gyűjtését, kezelését.

A Forsthoffer-család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzésen, és folyamatosan növekvő árbevétel mellett most is stabilan termelik a nyereséget. A család Balatonfüreden és környékén több házzal is rendelkezik, Tihanyban is üzemeltettek saját tulajdonú vendégházat. Ahogy már többször beszámolt arról a Magyar Nemzet is, a Hotel Margaréta is a család tulajdonában áll.

Fotó: Hotel Margaréta 

Az Ellenpont néhány képet is bemutatott a család más ingatlanjairól, vélhetően mindegyik kalákában épült.

Forsthoffer Ágnes balatonfüredi panorámás háza (Forrás: Ellenpont)

Borítókép: Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Stefán Csaba
idezojelekválság

Válságban az európai mainstream pártok

Stefán Csaba avatarja

Csak a jobboldali kihívók képesek az értékek és az érdekek szintjén is koherens ajánlatot adni a választóknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu