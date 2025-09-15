Magyar Péter új alelnökének családja a régi rendszernek is nyertese volt

Nagy vihart kavart a Tisza Párt harmadik alelnökéről és családjáról szóló portrécikk. Az Ellenpont írása után személyesen Forsthoffer Ágnes jelentkezett közösségi oldalán, amely szerint a cikkben látható egyik utcaképen nem a szülei háza látható.

Magyar Péter és új alelnöke, Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)

Mint a lap írja, a „gigászi” cáfolatból kimaradt, hogy Forsthofferék háza a földhivatali dokumentumok szerint éppen mellette helyezkedik el, az utcáról valóban kevésbé látható, ezért tévesztették el, ahogy a Google Maps is eltéveszti, az általuk lefotózott házra helyezi el Forsthofferék címét.

Bár Forsthoffer Ágnes azt sugallja, hogy szüleinek egyáltalán nincs ott háza, de a dokumentumok mást mutatnak.

Tény ugyanis, hogy a Forsthoffer-család ingatlana szintén egy 1184 négyzetméteres, balatoni panorámás telken található, és a kivehető képek szerint is egy luxusingatlanról van szó. Az Ingatlan.com adatbázisában egy hasonló balatonfüredi ház kínálati ára jelenleg akár a félmilliárd forintot is elérheti a környéken. A tulajdoni lapból egyértelműen jól látszik: a Tisza alelnökének édesanyjáé és édesapjáé az ingatlan fele-fele arányban.

A Forsthoffer-család ingatlanának tulajdoni lapja (Forrás: Ellenpont)

A lap arról is ír, hogy a család már a múlt rendszerben jó pozícióban volt, de a privatizációból jött ki csak igazán nyertesként. Az új alelnök édesanyja szállodaigazgató, főkönyvelő, édesapja a füredi hajógyár igazgatója, majd annak csődbe menetele után a felszámoló helyi megbízottja volt.

Az édesapa később egy pápai hulladékgazdálkodási cégbe is beszállt, amit aztán szintén megszereztek a családdal, és a szocialista kormány alatt az országban elsőként végezhették konyhai hulladék gyűjtését, kezelését.

A Forsthoffer-család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzésen, és folyamatosan növekvő árbevétel mellett most is stabilan termelik a nyereséget. A család Balatonfüreden és környékén több házzal is rendelkezik, Tihanyban is üzemeltettek saját tulajdonú vendégházat. Ahogy már többször beszámolt arról a Magyar Nemzet is, a Hotel Margaréta is a család tulajdonában áll.