Békés vármegye: ahol eltűnt a Tisza Párt

A Magyar Nemzet új sorozatot indít, amelyben bemutatjuk egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. A második részben Békés vármegyét vesszük górcső alá.

2025. 12. 02. 15:21
Fotó: Máté Krisztián
Úgy tűnik, nem kér a Tisza Pártból Békés vármegye. Legalábbis ez derült ki a Tisza-szigetek nyilvános adatbázisából. A több mint háromszázezres vármegyében ugyanis mindössze 17 Tisza-sziget alakult az elmúlt másfél évben.

A Békés vármegyei Tisza-szigetek. Forrás: https://tiszaszigeteklistaja.hu

A vármegyében összesen 17 Tisza-szigetet tartanak számon, a leginkább aktívak a megye két településén, Gyomaendrődön és Békéscsabán találhatók. A 17 szigetből ugyanakkor hat szellemsziget, vagyis a rendszerben ugyan regisztrált, de semmilyen aktivitást nem mutat. 

Több ilyen, a gyakorlatban nem létező csoportnak még közösségimédia-oldala sincs. 

Békés vármegyében tökéletesen láthatjuk, hogy mi történik akkor, ha egy térséget figyelmen kívül hagy egy párt vezetése

– mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségének dolgozó informátor. Kiemelte, az elnökség sose vette komolyan a vármegyét és az abban való ténykedést, ennek pedig az lett a következménye, hogy csak a legelvetemültebb ellenzéki szavazók maradtak aktívak. 

A vármegye elveszett a Tisza számára, ugyanis két-három települést kivéve még egy utcafórumot se tudnának aktivisták hiányában a szigetek megszervezni

– jegyezte meg a forrásunk. 

A Tisza-szigetekkel kapcsolatos sorozatunk első, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéről szóló részét az alábbi linkre kattintva olvashatják el: 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

