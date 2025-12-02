Békés vármegye: ahol eltűnt a Tisza Párt

Úgy tűnik, nem kér a Tisza Pártból Békés vármegye. Legalábbis ez derült ki a Tisza-szigetek nyilvános adatbázisából. A több mint háromszázezres vármegyében ugyanis mindössze 17 Tisza-sziget alakult az elmúlt másfél évben.

A Békés vármegyei Tisza-szigetek. Forrás: https://tiszaszigeteklistaja.hu

A vármegyében összesen 17 Tisza-szigetet tartanak számon, a leginkább aktívak a megye két településén, Gyomaendrődön és Békéscsabán találhatók. A 17 szigetből ugyanakkor hat szellemsziget, vagyis a rendszerben ugyan regisztrált, de semmilyen aktivitást nem mutat.

Több ilyen, a gyakorlatban nem létező csoportnak még közösségimédia-oldala sincs.

Békés vármegyében tökéletesen láthatjuk, hogy mi történik akkor, ha egy térséget figyelmen kívül hagy egy párt vezetése

– mondta el lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségének dolgozó informátor. Kiemelte, az elnökség sose vette komolyan a vármegyét és az abban való ténykedést, ennek pedig az lett a következménye, hogy csak a legelvetemültebb ellenzéki szavazók maradtak aktívak.

A vármegye elveszett a Tisza számára, ugyanis két-három települést kivéve még egy utcafórumot se tudnának aktivisták hiányában a szigetek megszervezni

– jegyezte meg a forrásunk.

