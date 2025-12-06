Orbán ViktorDPKMagyarország

Új gazdasági tér nyílhat meg, Orbán Viktor felvázolta, mi lesz a teendő

Magyarországnak már most készülnie kell arra a háború utáni világra, amikor az amerikai elnök visszaintegrálhatja Oroszországot a világgazdaságba, a szankciók megszűnhetnek, és új gazdasági tér nyílhat meg. Erről Orbán Viktor beszélt a a DPK háborúellenes gyűlésének kecskeméti állomásán. A kormányfő kifejtette, egy hatalmas üzleti delegáció megy december elején Moszkvába, és gazdasági együttműködési kérdésekről tárgyalnak majd.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 19:22
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután 2025. augusztus 15-én megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson bázisra (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds) gazdasági tér,
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Én egyezkedek az amerikaiakkal arról, hogy milyen gazdasági együttműködés legyen Magyarország és Amerika között a háború után. És egyezkedek az oroszokkal is arról, hogy mi lesz, hogyha megszűnik az egész szankciós rendszer, mert ez nem marad mindig így – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének kecskeméti állomásán. 

Kecskemét, 2025. december 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. Mellette Csiszár Jenő műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő kifejtette, egy hatalmas üzleti delegáció megy december elején Moszkvába, és gazdasági együttműködési kérdésekben tárgyalnak majd. A kormányfő szerint előre kell gondolkodni, mert ha a Jóisten megsegít bennünket, akkor a háborúnak úgy lesz vége, hogy mi nem sodródtunk bele. Ez után, ha az amerikai elnök sikerrel jár, akkor visszaintegrálja az oroszokat a világgazdaságba, felszámolják a szankciókat, és egy másik gazdasági térben találjuk magunkat. Innentől kitágul a gazdasági tér, és aki fölkészült, az tud leginkább majd teret foglalni meg lehetőséget kihasználni.

Borítókép:  Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután 2025. augusztus 15-én megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson bázisra (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds) 

add-square Háborúellenes gyűlés

Orbán Viktor: Kecskemét velünk tart! + videó

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W. Árpád

Galandtóta

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának mai blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu