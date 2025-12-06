Új gazdasági tér nyílhat meg, Orbán Viktor felvázolta, mi lesz a teendő

Én egyezkedek az amerikaiakkal arról, hogy milyen gazdasági együttműködés legyen Magyarország és Amerika között a háború után. És egyezkedek az oroszokkal is arról, hogy mi lesz, hogyha megszűnik az egész szankciós rendszer, mert ez nem marad mindig így – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének kecskeméti állomásán.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő kifejtette, egy hatalmas üzleti delegáció megy december elején Moszkvába, és gazdasági együttműködési kérdésekben tárgyalnak majd. A kormányfő szerint előre kell gondolkodni, mert ha a Jóisten megsegít bennünket, akkor a háborúnak úgy lesz vége, hogy mi nem sodródtunk bele. Ez után, ha az amerikai elnök sikerrel jár, akkor visszaintegrálja az oroszokat a világgazdaságba, felszámolják a szankciókat, és egy másik gazdasági térben találjuk magunkat. Innentől kitágul a gazdasági tér, és aki fölkészült, az tud leginkább majd teret foglalni meg lehetőséget kihasználni.