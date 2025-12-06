Orbán ViktorminiszterelnökDPKHársfalvi Luca

Magyar–román: mutatjuk a nyilatkozatot, amelyet Orbán Viktor hibátlanra értékelt

A románok elleni rangadó előtt „hibátlanul” nyilatkoztak a magyar kézilabdázók – méltatta a válogatott játékosait Orbán Viktor Kecskeméten. A miniszterelnök a háborúellenes nagygyűlésen azt mondta: egy ilyen meccs előtt könnyű félrecsúszni, de a lányok pontosan azt mondták, amit mindannyian gondolunk. Mindezt úgy, hogy semmit nem lehet rajtuk számonkérni.

2025. 12. 06. 16:35
Boldog magyar és csalódott román játékosok Orbán Viktor nyilatkozat Fotó: Árvai Károly Forrás: KAR
Fotó: Árvai Károly
– Olvastam a magyar női kézilabda-válogatott játékosainak a nyilatkozatait. Nem könnyű jól nyilatkozni egy románok elleni meccs előtt. Könnyen félre lehet csúszni. A lányok hibátlanul oldották ezt meg. Mindent elmondtak amit gondolunk, úgy, hogy semmit nem lehet rajtuk számonkérni. Az egyik azt mondta: nekik megyünk, oszt kész – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének kecskeméti állomásán. 

Kecskemét, 2025. december 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. Mellette Csiszár Jenő műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor hibátlanra értékelte Hársfalvi Júlia nyilatkozatát. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő elmondta: várják az egykori sportolókat a külügyi munkában, ha sportolói karrierjük után a köz szolgálatába szeretnének állni.  A miniszterelnök Hársfalvi Júlia nyilatkozatára utalhatott, aki Svájc legyőzés után, a magyar–román mérkőzés előtt azt mondta:

Magas hőfok a pályán is, és a lelátón is. Csata, küzdelem. Nekik megyünk, és mindent megteszünk!

Borítókép: Boldog magyar és csalódott román játékosok (Fotó: Árvai Károly Forrás: KAR)

