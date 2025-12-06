Magyar–román: mutatjuk a nyilatkozatot, amelyet Orbán Viktor hibátlanra értékelt

– Olvastam a magyar női kézilabda-válogatott játékosainak a nyilatkozatait. Nem könnyű jól nyilatkozni egy románok elleni meccs előtt. Könnyen félre lehet csúszni. A lányok hibátlanul oldották ezt meg. Mindent elmondtak amit gondolunk, úgy, hogy semmit nem lehet rajtuk számonkérni. Az egyik azt mondta: nekik megyünk, oszt kész – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének kecskeméti állomásán.

Orbán Viktor hibátlanra értékelte Hársfalvi Júlia nyilatkozatát. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő elmondta: várják az egykori sportolókat a külügyi munkában, ha sportolói karrierjük után a köz szolgálatába szeretnének állni. A miniszterelnök Hársfalvi Júlia nyilatkozatára utalhatott, aki Svájc legyőzés után, a magyar–román mérkőzés előtt azt mondta: