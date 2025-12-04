A kiesett románok össze-vissza beszélnek a magyar válogatottról

Románia már nem is számolgathat. Miután a magyar válogatottól (34-29), illetve korábban a dánoktól is jobban kikapott (39-31), mint amennyivel legyőzte Japánt (31-27), egy esetleges körbeverés esetén sem végezhet negyeddöntős helyen az egymás elleni eredmények összevetése után a női kézilabda-vb I. számú középdöntős csoportjában. Ezt közvetlenül a magyarok elleni vereség után még csak sejthették a románok – kellett hozzá, hogy Dánia a papírformának megfelelően legyőzze Szenegált –, akik között ellentmondás kerekedett a magyar csapat megítélésében.

A magyar válogatott megállította a románt, amely már semmiképpen sem juthat a női kézilabda-vb negyeddöntőjébe (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Cristina Laslo csapatkapitány szerint a rossz kezdés rányomta a bélyegét a meccsre, s felőrölte a románokat, hogy folyamatosan futniuk kellett az eredmény után. Ovidiu Mihaila szövetségi kapitány szerint a labdaszerzések után kapkodott a csapata, Bianca Curment kapus volt a leginkább tanácstalan a vereség okait illetően.

Női kézilabda-vb: Magyarország nem félelmetes, de éremesélyes?

A magyarok megítélése viszont kissé ellentmondásos volt a román nyilatkozatokban.