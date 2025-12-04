A kiesett románok össze-vissza beszélnek a magyar válogatottról

Rendkívüli

Magyarország 34-29-re nyert Románia ellen a női kézilabda-vb szerdai rangadóján. A magyar válogatott ezzel óriási lépést tett a negyeddöntő felé, míg a románok már biztosan nem jutnak a legjobb nyolc közé. A meccs utáni román nyilatkozatokban ellentmondásos volt a magyar válogatott megítélése.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 7:56
A magyar válogatott ünneplése a női kézilabda vb-n Románia legyőzése után Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
Románia már nem is számolgathat. Miután a magyar válogatottól (34-29), illetve korábban a dánoktól is jobban kikapott (39-31), mint amennyivel legyőzte Japánt (31-27), egy esetleges körbeverés esetén sem végezhet negyeddöntős helyen az egymás elleni eredmények összevetése után a női kézilabda-vb I. számú középdöntős csoportjában. Ezt közvetlenül a magyarok elleni vereség után még csak sejthették a románok – kellett hozzá, hogy Dánia a papírformának megfelelően legyőzze Szenegált –, akik között ellentmondás kerekedett a magyar csapat megítélésében.

A magyar válogatott megállította a románt, amely már semmiképpen sem juthat a női kézilabda-vb negyeddöntőjébe
A magyar válogatott megállította a románt, amely már semmiképpen sem juthat a női kézilabda-vb negyeddöntőjébe (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Cristina Laslo csapatkapitány szerint a rossz kezdés rányomta a bélyegét a meccsre, s felőrölte a románokat, hogy folyamatosan futniuk kellett az eredmény után. Ovidiu Mihaila szövetségi kapitány szerint a labdaszerzések után kapkodott a csapata, Bianca Curment kapus volt a leginkább tanácstalan a vereség okait illetően.

Női kézilabda-vb: Magyarország nem félelmetes, de éremesélyes?

A magyarok megítélése viszont kissé ellentmondásos volt a román nyilatkozatokban.

– Magyarország nem félelmetes csapat, de a mag már sok éve együtt játszik – jellemezte Curment a magyar csapatot, a szövetségi kapitánya viszont más megvilágításba helyezte a magyarok elleni vereséget.

Emelt fővel kell befejeznünk a világbajnokságot, olyan csapatoktól kaptunk ki, mint Dánia és Magyarország, amelyek állandó éremesélyesek.

Míg Románia a negyeddöntő reménye nélkül folytatja szereplését, a magyar válogatott pénteken, Japán ellen bebiztosíthatja nyolc közé jutását.

 

