A magyar kapitány egy elejtett félmondattal megforgatta a tőrt a románokban

– Olyan volt, mintha kétszer kellett volna ezt a mecset megnyerni – kezdte a nyilatkozatát frappáns meglátással Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya arra utalva, hogy a mieink az első félidő derekán már öt góllal, 10-5-re vezettek, de szünetre csupán két gól (18-16) volt a különbség.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány arckifejezése és testbeszéde is kifejező a Magyarország–Románia mérkőzés után a női kézilabda-vb-n (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

– Az első félidőben, amit megbeszéltünk, az minden működött. Amikor sort cserélve játszott az ellenfél, azt is megoldottuk. Az utolsó tíz percben valahogy a rendszer egy kicsit szétcsúszott, ránk jött a román válogatott. Voltak felesleges kiállítások, kicsit talán bizonytalanak voltunk, lassabban játszottunk, mérlegeltünk, hogy befejezzük-e a támadást vagy ne – ismerte el Golovin a 34-29-re megnyert mérkőzés után.

Golovin Vlagyimir erős válasza, hogy miért nyertünk a románok ellen

A második félidő sem indult jól, miként Golovon Vlagyimir is utalt rá, a románok háromszor is az egyenlítésért támadhattak, de ez egyszer sem adatott meg nekik. Ám Janurik Kinga jól szállt be a kapuba, sikerült elhúzni három góllal, ami megnyugtatta a csapatot.

Golovin Vlagyimir persze izgult, mégis megőrizte a higgadtságát, s kimondta, hogy miért.

Ami fontos volt, megoldottuk, mentálisan és fizikálisan is jobbak voltunk, mint a románok

– jegyezte meg, ami valószínűleg nagyon fáj a románoknak. Majd hozzátette:

– Kicsit olyan volt a meccs, mint Svájc ellen.

Hogyan tovább, a magyar válogatott?

A győzelemmel a magyar válogatott hatalmas lépést tett a negyeddöntőbe jutás felé a vb-n. Pénteken Japán a következő ellenfél a középdöntőben, vasárnap pedig a magyar válogatott Dánia ellen zárja a középdöntőt.