Golovin VlagyimirRománianői kézilabda vbMagyarország

A magyar kapitány egy elejtett félmondattal megforgatta a tőrt a románokban

Újabb katartikus győzelmet aratott a magyar válogatott Románia ellen a női kézilabda-világbajnokságon. Golovin Vlagyimir szerint kétszer kellett megnyerni a meccset, de azt is megindokolta, miért hitt a mieink sikerében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 20:55
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány magyaráz, a lányok tudták, mi a dolguk Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Olyan volt, mintha kétszer kellett volna ezt a mecset megnyerni – kezdte a nyilatkozatát frappáns meglátással Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya arra utalva, hogy a mieink az első félidő derekán már öt góllal, 10-5-re vezettek, de szünetre csupán két gól (18-16) volt a különbség.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány arckifejezése és testbeszéde is kifejező a Magyarország-Románia mérkőzés után a női kézilabda-vb-n
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány arckifejezése és testbeszéde is kifejező a Magyarország–Románia mérkőzés után a női kézilabda-vb-n (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

– Az első félidőben, amit megbeszéltünk, az minden működött. Amikor sort cserélve játszott az ellenfél, azt is megoldottuk. Az utolsó tíz percben valahogy a rendszer egy kicsit szétcsúszott, ránk jött a román válogatott. Voltak felesleges kiállítások, kicsit talán bizonytalanak voltunk, lassabban játszottunk, mérlegeltünk, hogy befejezzük-e a támadást vagy ne – ismerte el Golovin a 34-29-re megnyert mérkőzés után.

Golovin Vlagyimir erős válasza, hogy miért nyertünk a románok ellen

A második félidő sem indult jól, miként Golovon Vlagyimir is utalt rá, a románok háromszor is az egyenlítésért támadhattak, de ez egyszer sem adatott meg nekik. Ám Janurik Kinga jól szállt be a kapuba, sikerült elhúzni három góllal, ami megnyugtatta a csapatot.

Golovin Vlagyimir persze izgult, mégis megőrizte a higgadtságát, s kimondta, hogy miért.

Ami fontos volt, megoldottuk, mentálisan és fizikálisan is jobbak voltunk, mint a románok

– jegyezte meg, ami valószínűleg nagyon fáj a románoknak. Majd hozzátette:

– Kicsit olyan volt a meccs, mint Svájc ellen.

Hogyan tovább, a magyar válogatott?

A győzelemmel a magyar válogatott hatalmas lépést tett a negyeddöntőbe jutás felé a vb-n. Pénteken Japán a következő ellenfél a középdöntőben, vasárnap pedig a magyar válogatott Dánia ellen zárja a középdöntőt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.