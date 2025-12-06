BundesligaEintracht FrankfurtRB Leipzig

Döbbenet Lipcsében, osztálykülönbség Gulácsiék Bundesliga-rangadóján

A német labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának szombat esti mérkőzésén Gulácsi Péter és Willi Orbán is a pályáról nézhette végig, ahogy az RB Leipzig kiüti az Eintracht Frankfurt együttesét. A lipcseiek a 6-0-s sikerükkel megerősítették a második helyüket a Bundesliga tabelláján.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 20:30
Frankfurti bánat, kiütés Lipcsében (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)
A Bajnokok Ligája-főtáblás és legutóbb Bundesliga-bronzérmes Eintracht Frankfurt áprilisban 4-0-ra kiütötte az RB Leipziget, és ugyan a mostani idényben a lipcseiek állnak előrébb a tabellán, a német bajnokságban október eleje óta veretlenül, nem esélytelenként léptek pályára szombat este. Ehhez képest a kapus Gulácsi Péter és a védő Willi Orbán is szinte tétlen volt, mert a lipcsei mérkőzés nagy részében a vendégek térfelén zajlott a játék. Ott potyogtak a gólok is.

Willi Orbánnak nem sok dolga volt a Bundesliga rangadóján, a Leipzig esélyt sem adott a Frankfurtnak
Willi Orbánnak nem sok dolga volt a Bundesliga rangadóján, a Leipzig esélyt sem adott a Frankfurtnak (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

Az RB Leipzig kiütötte az Eintracht Frankfurtot

A nyáron igazolt Conrad Harder a frankfurti kapus, Michael Zetterer hibájának is köszönhetően már az ötödik percben elkezdte a gólgyártást, amit Christoph Baumgartner folytatott huszonöt perccel később. Az osztrák középpályás egy utólag érvénytelenített lesgólig is eljutott az első félidőben, majd a szünet után még nagyobb fölényben futballozott a Leipzig.

A fordulást követően a 19 éves Yan Diomande húsz percen belül háromszor is kihasználta a súlyosabbnál súlyosabb védelmi hibákat, mellette pedig a csapatkapitány David Raum is betalált tizenegyesből. 

A lipcseiek játszi könnyedséggel, szinte akkor léptek át a frankfurti védelmen, amikor akartak.

6-0-nál a 2014-es vb-finálét eldöntő Mario Götze is beállt a vendégeknél, de ő sem tudott segíteni a borzalmas formában futballozó csapatán.

Gulácsi és Orbán is végigjátszotta az összecsapást, amely után a tabellán második Leipzig lemaradása ismét csak nyolc pont az éllovas Bayern München mögött. A kedden a Barcelona vendégeként pályára lépő Frankfurt továbbra is a hetedik.

Bundesliga, 13. forduló:

  • RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 6-0 (2-0)

szombat délután játszották:

  • Augsburg–Bayer Leverkusen 2-0 (2-0)
  • 1. FC Köln–St. Pauli 1-1 (0-0)
  • VfB Stuttgart–Bayern München 0-5 (0-1)
  • Heidenheim–SC Freiburg 2-1 (0-1)
  • VfL Wolfsburg–Union Berlin 3-1 (2-0)

pénteken játszották:

  • FSV Mainz 05–Borussia Mönchengladbach 0-1 (0-0)

vasárnap játsszák:

  • Hamburger SV–Werder Bremen 15.30
  • Borussia Dortmund–TSG 1899 Hoffenheim 17.30

A tabella állása ide kattintva tekinthető meg.

