Bejelentést tett a Lipcse edzője, kitette Gulácsi Pétert a csapat kapujából

A nyáron még sokan úgy vélték Németországban, hogy ebben az idényben a 23 éves Maarten Vandevoordt átveheti Gulácsi Péter helyét, és ő lehet a Lipcse új első számú kapusa. Csakhogy Ole Werner edző a 35 éves magyar kapus mellett tette le a voksát, és Gulácsi ezt nagyszerű teljesítménnyel hálálta meg eddig a Bundesligában, 12 meccsen már hat kapott gól nélküli meccset hozott le.

Gulácsi Péter pihenőt kap, a Lipcse edzője a Német Kupában a riválisát állítja a kapuba (Fotó: HASAN BRATIC / Hasan Bratic)

Ennek ellenére a Német Kupában ma változtat Ole Werner, és Gulácsi Péter helyett a belga kap lehetőséget. A kupában eddig is Vandevoordt védett, de most annyiban más a helyzet, hogy ez már a nyolcaddöntő, tehát egyre élesedik a verseny. Igaz, az ellenfél, a Magdeburg a másodosztályban is az utolsó helyen áll.

Ezzel indokolta a Lipcse edzője Gulácsi Péter kihagyását

– Újra két meccset játszunk a héten, ami azt jelenti, hogy friss energiára lesz szükségünk, mivel egy olyan csapattal játszunk, amelyik fejlődött, sokat követel majd tőlünk, és amelyik jó focit akar játszani. Számunkra az a lényeg, hogy ismét csúcsteljesítményt nyújtsunk. Az új játékosok néhány poszton segíthetnek nekünk – beszélt Ole Werner általánosságban a változtatásokról.

Aztán külön kitért a kapushelyzetre, hogy miért tette ki a kapuból Gulácsi Pétert.

– Maarten Vandevoordt kezd a kapuban – jelentette ki a Lipcse edzője. – Jól kezeli a helyzetet. Kapusként nincs sok lehetőséged megmutatni magad. Jól teljesít az edzéseken, és megfelel annak, amit elvárunk tőle. Nagyon megbízható cserejátékos.

Az edző szavaiból ítélve tehát abban bízhatunk, hogy továbbra is Gulácsi élvezi a bizalmat, de kell a játéklehetőség a belgának is.