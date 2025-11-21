Friderikusz SándorGulácsi Pétermagyar labdarúgó–válogatottRB Leipzig

Gulácsi Péter nem adott Friderikusznak tetsző választ a magyar futball pénzügyeiről

Mintegy másfél órás interjút adott Friderikusz Sándor podcastműsorában Gulácsi Péter. A Bundesligában szereplő RB Leipzig klasszis kapusa, aki a magyar labdarúgó-válogatottban való szereplést már lemondta, Friderikusz több visszakérdezése ellenére sem mondott kifejezetten rosszat a magyar futballba áramló pénzekről. Gulácsi inkább arról beszélt, hogy az infrastruktúra fejlődése nekik milyen sokat jelentett. A Lipcse magyar sztárja a korábban nagy port felverő, szivárványcsaládok melletti kiállásáról is részletesen beszélt, azt nem bánta meg.

2025. 11. 21.
Gulácsi Péter válaszolt Friderikusz Sándor kérdéseire Fotó: HENDRIK SCHMIDT Forrás: DPA
Gulácsi Péter 35 évesen is stabil kezdő a német élvonalbeli RB Leipzigben, a legolvasottabb német lap, a Bild épp a napokban nevezte őt továbbra is a Bundesliga egyik legjobb kapusának. A magyar válogatott kapuját két Európa-bajnokságon védő, 58-szoros válogatott futballista, aki a nemzeti csapatban való szereplését már lemondta, Friderikusz Sándor podcastműsorának a vendége volt.

Gulácsi Péter Friderikusz Sándor podcastműsorának volt a vendége
Gulácsi Péter Friderikusz Sándor podcastműsorának volt a vendége Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A másfél órás beszélgetésben Gulácsi Péter életének és pályafutásának sok aspektusa előkerült. A klasszis kapus beszélt arról, hogy az iskolában végig kitűnő volt, a matematika volt a kedvence, és ha a futballkarrierje nem indul be, valószínűleg az építészet felé fordult volna. Szóba került, hogy idehaza a Bundesligában és a Premier League-ben is védő Király Gábor volt előtte a példa, bár nagyon más karakterek. Beszélt arról is, hogy a közgazdász végzettségű felesége nem tipikus futballistafeleség, dolgozott a Red Bullnál, saját vállalkozásai vannak, és mennyire inspirálja őt.

Friderikusz a magyar futball pénzügyeiről kérdezett, Gulácsi dicsért

Az egyik legizgalmasabb téma az volt, amikor Friderikusz Sándor a magyar futballba áramló állami pénzekről faggatta Gulácsi Pétert, aki azonban csak annyit állapított meg, hogy van ezzel kapcsolatban a futballistákon egy külső nyomás, de igazán kritikus mondat vagy rosszalló kijelentés nem hagyta el a száját.

– Nyilvánvalóan tudjuk jól, hogy a miniszterelnöknek fontos a futball – válaszolta a műsorvezető Orbán Viktor futball iránti szeretetét firtató kérdésre Gulácsi. – Amit mi a futballban átéltünk, fejlődést az elmúlt tíz évben, azt, hogy ilyen stadionban játszhatunk, ilyen körülmények között készülhetünk, az nekünk futballistaként egy nagyon pozitív dolog.

Friderikusz visszakérdezett, láthatóan másfajta válaszra számított, de újra nem azt kapta, amit várhatott.

– Amit mi érzékelünk, az infrastruktúra fejlődése, a körülmények javulása – ismételte el Gulácsi. – A magyar válogatottnál minden olyan szakmai, technikai háttér jelen van, ami a topteljesítményhez szükséges, ezt mind megkaptuk, ezáltal is tudunk jó teljesítményt nyújtani. Ezt nyilván értékeljük, de lehet ebben egy külső nyomás.

Erre Friderikusz csak annyit reagált, hogy „értem a válaszát”, majd témát váltott.

A pénznél maradva szóba került a futball globális korcsosulása, a mérhetetlen gazdagság és anyagiasság, ami körülveszi. Gulácsi szerint egy fiatal játékosnak nehéz lehet kezelni, hogy már korán nagyon sokat lehet keresni. A saját példája nem ilyen volt, és a családi háttér sem mindegy.

– Én 26-27 évesen írtam alá az első szerződésemet a Lipcsével, amikor már komolyabb összeget kerestem, amivel az ember már a jövőre nézve is tud építkezni – árulta el Gulácsi. – De 19-20 évesen még nem kerestem annyit, amivel nagyon durva dolgokat lehetett volna csinálni. Egy olyan családból jövök, ahol a tervezés, az anyagi tudatosság alap volt mindig. Apukám gazdasági igazgatója volt a Richternek sokáig, tehát a pénzügyi dolgokat valamilyen szinten magammal hoztam.

Gulácsi Péter nem bánta meg a szivárványcsaládok melletti kiállását

Nagy port vert fel 2021-ben, hogy Gulácsi Péter nyilvánosan kiállt a szivárványcsaládok mellett, ami után sok kritikát és dicséretet is kapott oldalaktól függően. A Lipcse kapusa először reagált részletesen az akkor történtekre:

– A célunk az volt, hogy egy erkölcsi és társadalmi témában, ami számunkra fontos, megszólaljunk, hogy az értékeinkkel esetleg szembemennek a dolgok. Annál, hogy egy gyermek szerető családban nőhessen fel, nincs fontosabb. A nővérem rengeteg gyermekotthonban dolgozott, nyilván látta az ottani helyzeteket, ezért nekünk is volt minimális rálátásunk a dolgokra. Szerintem ez nem politikai, hanem erkölcsi kérdés, és mi sosem szerettünk volna ebből politikai témát csinálni. Az, hogy ez fel lett kapva és így lett felkapva, az már nem a mi kezünkben volt. Viszont maga az üzenet, amit szerettünk volna közvetíteni, olyan értékekről szólt, amiket vallunk, a gyerekeinknek is szeretnénk átadni és amiket hoztunk otthonról. Ez a szeretet, az elfogadás, az egymás iránti tisztelet, a nyitottság, ami szerint mi is élünk.

Gulácsi állítása szerint német klubja, a Lipcse nem is tudott a posztról előzetesen, nem az ő nyomásukra tette meg a kiállását. Az online támadásokkal szembesült, de személyesen, élőben, akár a válogatottban sem tapasztalt ilyet, az öltözőben pedig sosem volt téma a játékostársak között.

– Nagyon sokan gratuláltak is a kiálláshoz és az értékekhez, amiket közvetítettünk, mert ki az, aki nem szeretne szeretetben, tiszteletben, elfogadás mellett élni – mondta Gulácsi. – Ilyen ember szerintem a világon nincsen, éppen ezért nem volt sosem bennem az, hogy bárcsak ne tettem volna ezt a kijelentést.

A teljes beszélgetés:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

