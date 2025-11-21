Gulácsi Péter nem adott Friderikusznak tetsző választ a magyar futball pénzügyeiről

Gulácsi Péter 35 évesen is stabil kezdő a német élvonalbeli RB Leipzigben, a legolvasottabb német lap, a Bild épp a napokban nevezte őt továbbra is a Bundesliga egyik legjobb kapusának. A magyar válogatott kapuját két Európa-bajnokságon védő, 58-szoros válogatott futballista, aki a nemzeti csapatban való szereplését már lemondta, Friderikusz Sándor podcastműsorának a vendége volt.

Gulácsi Péter Friderikusz Sándor podcastműsorának volt a vendége Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A másfél órás beszélgetésben Gulácsi Péter életének és pályafutásának sok aspektusa előkerült. A klasszis kapus beszélt arról, hogy az iskolában végig kitűnő volt, a matematika volt a kedvence, és ha a futballkarrierje nem indul be, valószínűleg az építészet felé fordult volna. Szóba került, hogy idehaza a Bundesligában és a Premier League-ben is védő Király Gábor volt előtte a példa, bár nagyon más karakterek. Beszélt arról is, hogy a közgazdász végzettségű felesége nem tipikus futballistafeleség, dolgozott a Red Bullnál, saját vállalkozásai vannak, és mennyire inspirálja őt.

Friderikusz a magyar futball pénzügyeiről kérdezett, Gulácsi dicsért

Az egyik legizgalmasabb téma az volt, amikor Friderikusz Sándor a magyar futballba áramló állami pénzekről faggatta Gulácsi Pétert, aki azonban csak annyit állapított meg, hogy van ezzel kapcsolatban a futballistákon egy külső nyomás, de igazán kritikus mondat vagy rosszalló kijelentés nem hagyta el a száját.

– Nyilvánvalóan tudjuk jól, hogy a miniszterelnöknek fontos a futball – válaszolta a műsorvezető Orbán Viktor futball iránti szeretetét firtató kérdésre Gulácsi. – Amit mi a futballban átéltünk, fejlődést az elmúlt tíz évben, azt, hogy ilyen stadionban játszhatunk, ilyen körülmények között készülhetünk, az nekünk futballistaként egy nagyon pozitív dolog.

Friderikusz visszakérdezett, láthatóan másfajta válaszra számított, de újra nem azt kapta, amit várhatott.

– Amit mi érzékelünk, az infrastruktúra fejlődése, a körülmények javulása – ismételte el Gulácsi. – A magyar válogatottnál minden olyan szakmai, technikai háttér jelen van, ami a topteljesítményhez szükséges, ezt mind megkaptuk, ezáltal is tudunk jó teljesítményt nyújtani. Ezt nyilván értékeljük, de lehet ebben egy külső nyomás.

Erre Friderikusz csak annyit reagált, hogy „értem a válaszát”, majd témát váltott.