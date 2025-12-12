útinformbalesetM3torlódás

Négy autó csapódott egymásba az M3-on – öt kilométeres dugó bénítja a forgalmat

Összeütközött négy személygépkocsi az M3-as autópálya bevezető szakaszán Budapest irányába, a 12-es kilométernél, az M0-s autóút csomópontja után. A baleset mögött a torlódás hossza meghaladta az öt kilométert – közölte az Útinform.

Magyar Nemzet
Forrás: Utinform.hu2025. 12. 12. 8:25
Forrás: Shutterstock
Az M3-as autópálya fővárosi, bevezető szakaszán, a 12-es kilométernél négy személyautó ütközött össze. A baleset mögött a torlódás hossza meghaladta az öt kilométert – tájékoztatott az Útinform. 

Tired man driver in suit rubbing his eyes behind steering wheel of car.
Illusztráció. Fotó:/Shutterstock

Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Újhartyán térségében, egy korábbi baleset során megsérült a burkolat, a 48-as kilométernél a külső sávot lezárták, itt is több kilométeres a torlódás.

A 61-es főúton, a dalmandi elágazásnál baleset történt. A 79-es kilométernél csak a fél útpálya járható.

Két autó ütközött össze aA 82-es főúton, Zirc határában, ezért a 19-es kilométernél félpályán halad a forgalom.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat az 1-es és a 2-es kilométer között (2208-as jelű út).

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

