Észak-MagyarországveszélySajóIpolycsaládevakuálásárvízotthonhullámokcsapadék

Családokat költöztetnek el, kritikus az árvízhelyzet Észak-Magyarországon

Az elmúlt napok folyamatos esőzései miatt többszörös árhullám indult el az észak-magyarországi folyókon. A leginkább veszélyeztetett térségekben már megkezdődött a lakosság kitelepítése az árvízhelyzet miatt.

Munkatársunktól
2025. 11. 29. 15:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ország északi részén hetek óta tartó csapadék okozta talajtelítettség és a vízgyűjtőkön lehullott eső miatt a folyók – köztük a Ipoly és a Sajó – vízszintje gyorsan emelkedik. Az Ipolyon rekordközeli árhullám vonul le az Origo beszámolója szerint. Ipolytarnócon például szerdán harmadfokú árvízvédelmi készültség lépett életbe az árvízhelyzet miatt. A víz több család otthonát veszélybe sodorta, homokzsákokkal sem biztosítható minden ingatlan védelme. 

Súlyos az árvízhelyzet Észak-Magyarországon 2025. november 29-én
Súlyos az árvízhelyzet Észak-Magyarországon 2025. november 29-én Fotó: MTI/Komka Péter

Kitelepítések, lezárt utak, sürgős védekezés

A helyzet olyan súlyos, hogy több településen egész családokat helyeztek át ideiglenes szállásokra. 

A legsérülékenyebb házakból költöztetik el az embereket. 

A folyók áradása miatt több közút és híd is járhatatlanná vált. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Sajó miatt kellett utakat lezárni, Nógrádban pedig az Ipoly menti útszakaszok váltak elérhetetlenné. A védekezésbe a katasztrófavédelem és más szervezetek szakemberei mellett a segélyszervezetek önkéntesei is bekapcsolódtak. 

Segítenek a kitelepítetteknek, szállást és ellátást biztosítanak.

 

Az árvízhelyzet továbbra is fennáll

Bár az első hullámok tetőzésén már túlvannak a térségben élők, a szakemberek szerint továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy egy újabb árhullám érkezik. Különösen akkor, ha a következő napokban esik majd az eső.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu