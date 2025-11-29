Családokat költöztetnek el, kritikus az árvízhelyzet Észak-Magyarországon

Az ország északi részén hetek óta tartó csapadék okozta talajtelítettség és a vízgyűjtőkön lehullott eső miatt a folyók – köztük a Ipoly és a Sajó – vízszintje gyorsan emelkedik. Az Ipolyon rekordközeli árhullám vonul le az Origo beszámolója szerint. Ipolytarnócon például szerdán harmadfokú árvízvédelmi készültség lépett életbe az árvízhelyzet miatt. A víz több család otthonát veszélybe sodorta, homokzsákokkal sem biztosítható minden ingatlan védelme.

Súlyos az árvízhelyzet Észak-Magyarországon 2025. november 29-én Fotó: MTI/Komka Péter

Kitelepítések, lezárt utak, sürgős védekezés

A helyzet olyan súlyos, hogy több településen egész családokat helyeztek át ideiglenes szállásokra.

A legsérülékenyebb házakból költöztetik el az embereket.

A folyók áradása miatt több közút és híd is járhatatlanná vált. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Sajó miatt kellett utakat lezárni, Nógrádban pedig az Ipoly menti útszakaszok váltak elérhetetlenné. A védekezésbe a katasztrófavédelem és más szervezetek szakemberei mellett a segélyszervezetek önkéntesei is bekapcsolódtak.

Segítenek a kitelepítetteknek, szállást és ellátást biztosítanak.

Az árvízhelyzet továbbra is fennáll

Bár az első hullámok tetőzésén már túlvannak a térségben élők, a szakemberek szerint továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy egy újabb árhullám érkezik. Különösen akkor, ha a következő napokban esik majd az eső.