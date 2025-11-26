Máltai SzeretetszolgálatipolyáradásJelenlét Pontkatasztrófavédelem

Családoknak kellett elhagyniuk otthonukat az Ipoly áradása miatt + videó

A Máltai Szeretetszolgálat ipolytarnóci Jelenlét-pontja készen áll az Ipoly áradása miatt otthonukat elhagyni kényszerülő árvízkárosultak fogadására és megsegítésére. Harmadfokú árvízvédelmi készültség van a nógrádi faluban, éjjelre várják a folyó tetőzését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 26. 21:25
Árad az Ipoly
Fotó: Vendel Lajos Forrás: Nool.hu
Felkészült az árvízkárosultak befogadására a Máltai Szeretetszolgálat Ipolytarnócon – közölte a segélyszervezet.

Ipolytarnócon nagy erőkkel pakolták a homokzsákokat, készülve az éjszakai tetőzésre
(Fotó: Nool.hu/Vendel Lajos)

Az Ipoly áradása a part menti településeken több család házát veszélyezteti, szerda estére hat családnak kellett elhagynia otthonát, öten rokonoknál, egy család a litkei vendégházban kapott szállást.

A Máltai Szeretetszolgálat ipolytarnóci munkatársai az önkormányzattal és a katasztrófavédelem szakembereivel szoros együttműködésben vesznek részt az ártéren elhelyezkedő házakban élők megsegítésében, továbbá a szervezet az Ipolytarnócon működő Jelenlét-pontot több család befogadására alkalmassá tette, az árvíz miatt kiköltöztetett és máshol elszállásolt családokat pedig élelmiszerrel, ruházattal és mentális támogatással segíti.

A Jelenlét-pont a korábbi években is fogadott árvízkárosult családokat, a szervezet munkatársai a házak helyreállításában is segédkeztek – olvasható a közleményben.

Az Ipoly áradása miatt harmadfokú árvízvédelmi készültség van Ipolytarnócon – számolt be róla a Nool.hu.

A Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint éjfél és egy óra körül várható a folyó tetőzése 4–4,2 méteren. Legutóbb 2014-ben volt ilyen magas a vízállás a nógrádi faluban.

Gál István polgármester a hírportálnak elmondta, 1500 homokzsákot használtak fel az ingatlanok megvédéséhez. Hozzátette: a helyszínen vannak a polgármesteri hivatal és a katasztrófavédelem munkatársai, valamint a salgótarjáni járási mentőcsoport tagjai, a Help és a Kabar mentőcsoport is.

Borítókép: Árad az Ipoly (Fotó: Nool.hu/Vendel Lajos)


