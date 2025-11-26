vízszintIpolytarnócipolyárvíz

Rég látott áradás fenyeget egy magyar települést, családokat kell kitelepíteni

A sok eső miatt megáradt az Ipoly. Harmadfokú árvízvédelmi készültség van a Nógrád vármegyei Ipolytarnócon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 14:50
Ipolytarnóc, 2023. január 20. A drónnal készített felvételen a megáradt Ipoly által elárasztott terület Ipolytarnócon 2023. január 20-án. A folyó vízszintemelkedése miatt harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a településen. MTI/Komka Péter Ár
A napok óta tartó esőzés komoly gondot okoz Nógrádban. Árad az Ipoly, harmadfokú árvízvédelmi készültség van egy nógrádi faluban – számolt be a Nool.

A vármegyei portálnak nyilatkozott Gál István, Ipolytarnóc polgármestere. Mint mondta,

november 25-én 12.30-tól elrendelte az első fokú árvízvédelmi készültséget, ami még aznap délután másod-, szerda reggel 7.30 órától pedig harmadfokúra emelkedett.

Az intézkedésre a folyamatos esőzés és az Ipoly folyó vízszintjének jelzett jelentős emelkedése miatt, valamint az időjárási előrejelzések és a szlovák szakaszon mért vízszintek figyelembevételével, a kialakult helyzetre tekintettel volt szükség.

Ezer darab homokzsákkal védekezünk. A víz hat ingatlant veszélyeztet a településen

– mondta a polgármester, hozzátéve, hogy a családok kitelepítése folyamatban van. Az otthonukból kimenekített embereknek a helyi könyvtárban biztosítanak szállást, étkezést.

A polgármester arra is kitért, hogy

a folyó vízszintje közelíti a 2014-es 420 centiméteres mértéket.

A védekezésben a HELP mentőcsoport és a Magyar Honvédség is részt vesz.

Borítókép: A megáradt Ipoly 2023  januárjában is elárasztotta Ipolytarnócot (Fotó: MTI/MTVA/Komka Péter)


