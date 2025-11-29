Szociális gondozója verhette halálra a 88 éves miskolci asszonyt

A gyanú szerint egy szociális dolgozó olyan súlyosan bántalmazott egy nyolcvannyolc éves asszonyt Miskolcon, hogy az áldozat belehalt sérüléseibe – írja az Index. A gondozó rendszeresen járt ki az asszony lakására, hogy segítséget nyújtson neki a fürdésben és a bevásárlásban.
A hírportál cikke szerint a gyanúsított gondozó százezer forintot akart ellopni a nőtől, aki ezt észrevette.
A gondozó ekkor rátámadt a védekezésre képtelen asszonyra.
A helyszínre a család riasztására – mivel az eset napján nem tudtak bejutni a lakásba – mentők, tűzoltók és rendőrök érkeztek. Az idős nőt kórházba szállították, ám egy hónappal később elhunyt.
Az ápoló próbaidejét töltötte az adott munkahelyen. Időközben azonban menesztették állásából, mivel a gyanú szerint egy másik gondozottját is meglopta, ami miatt külön nyomozás indult ellene.
A mostani, súlyosabb ügy kapcsán a hatóságok életveszélyt okozó testi sértés és rablás bűntette miatt letartóztatták.
