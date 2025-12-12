Magyar mézeskalács betlehem díszíti a Vatikánt

Gődény Judit mézeskalács-készítő népi iparművész több évtizedes munkájának megkoronázása az az alkotás, amely debreceni műhelyéből teherautóban utazott a kereszténység fővárosába, a Vatikánba – írja a Kisalföld.hu.

A kisded születését középpontba állító jelenet roppant részletgazdag. Fotó: Gődény Judit

Az iparművész szerint a 80×60 centiméter alapterületű alkotás, amely egy üvegből készült házikó alatt látható, akár 25 kilogrammot is nyomhat. A kompozíció több elemből épül fel, a legnagyobb alakok huszonöt centiméteresek – tette hozzá.

A Debrecenben élő mézeskalács-készítő a lapnak elmondta, a város felkérésére készítette az alkotást, ugyanis november végén három történelmi egyház delegációja utazott ki a Vatikánba, ahol egyebek mellett a magyar, főleg a debreceni szokásokkal, ízekkel ismertették meg a vendéglátókat.

– Az én mézeseim amolyan kiegészítők csupán, ugyanis egy, szintén Debrecenben élő művész által fából készített betlehemmel együtt utazott ki a Vatikánba – árulta el szerényen Gődény Judit.

Több szinten több szereplő

November 25-én a két alkotást a Római Magyar Akadémia épületében állították ki, majd onnan vitték át a Vatikánba, ahol a Szent Péter teret övező oszlopcsarnok ad otthont a 100 betlehem című kiállításnak, amelyen 100 ország betlehemeit mutatják be. Itt csodálhatjuk meg a magyar mézeseket üvegfal mögött. A kisded születését középpontba állító jelenet roppant részletgazdag, rendkívül sok darabból áll, ugyanis a hagyományos szereplőkön túl – a kis Jézus, Szűz Mária, Szent József, a három királyok, pásztorok és angyalok – Gődény Judit számos elemmel gazdagította a betlehemi jelenetet. Fenyőfák, csillagok, adventi koszorú és házak teszik igazán ünnepivé és monumentálissá az alkotást. A jelenet minden egyes darabját aprólékosan dolgozta ki, és különleges megoldást választott ahhoz, hogy a szemet a jelenet fő fókuszához vezesse.

