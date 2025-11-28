Ahol a falu is mézeskalácsból van: Geresdlak karácsonyi csodája

Baranya megye apró falujában, Geresdlak-on, minden advent idején újra életre kel egy különös, illatos és bájos makettfalu: a Geresdlaki Mézeskalácsfalu– írja a Bama.

A helyiek közösségi összefogással sütik meg saját falujuk miniatűr, mézeskalácsból készült mását — házakat, templomot, utcákat, közösségi létesítményeket, néha még állatokat is.

Az alkotás nem csupán látványosság, hanem a közösség ünnepe is: a falun lakók, gyerekek, felnőttek — régi és új lakók együtt — hónapokig dolgoznak a részleteken, hogy adventkor megnyithassák a „falut”.

Az évek során az egyszerű házikóktól a több száz épületet, utcát, templomot magába foglaló, egész települést felölelő mézeskalácsfalu nőtte ki magát.

Az illatok, a fények, az aprólékos részletek és az együtt alkotás hangulata együttesen teremtik meg azt a mesés, meghitt élményt, amely miatt a Geresdlaki Mézeskalácsfalu mára országos hírnévre tett szert — sokan utaznak ide, hogy élőben lássák: hogyan lehet édességből otthont újrateremteni.

