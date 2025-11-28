adventGeresdlaki MézeskalácsfaluBaranya megye

Ahol a falu is mézeskalácsból van: Geresdlak karácsonyi csodája

A baranyai Geresdlakon minden adventkor mézeskalácsból építik fel a falu pontos, illatos és bájos mását — a Geresdlaki Mézeskalácsfalu több száz házzal, templommal és utcával mesél közösségről, kreativitásról és ünnepi összefogásról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 22:24
Készülőben van a mézeskalácsfalu, nemsokára megnyitja mézeskalács kapuit a kiállítás Fotó: Sándor Judit Forrás: bama.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Baranya megye apró falujában, Geresdlak-on, minden advent idején újra életre kel egy különös, illatos és bájos makettfalu: a Geresdlaki Mézeskalácsfalu– írja a Bama. 

A helyiek közösségi összefogással sütik meg saját falujuk miniatűr, mézeskalácsból készült mását — házakat, templomot, utcákat, közösségi létesítményeket, néha még állatokat is.

Az alkotás nem csupán látványosság, hanem a közösség ünnepe is: a falun lakók, gyerekek, felnőttek — régi és új lakók együtt — hónapokig dolgoznak a részleteken, hogy adventkor megnyithassák a „falut”. 

Az évek során az egyszerű házikóktól a több száz épületet, utcát, templomot magába foglaló, egész települést felölelő mézeskalácsfalu nőtte ki magát.

Az illatok, a fények, az aprólékos részletek és az együtt alkotás hangulata együttesen teremtik meg azt a mesés, meghitt élményt, amely miatt a Geresdlaki Mézeskalácsfalu mára országos hírnévre tett szert — sokan utaznak ide, hogy élőben lássák: hogyan lehet édességből otthont újrateremteni.

A Mézeskalácsfaluról további érdekességeket, videót és galériát ITT tekinthet meg. 

Borítókép: Készülőben van a mézeskalácsfalu, nemsokára megnyitja mézeskalács kapuit a kiállítás (Forrás: Bama.hu/Sándor Judit)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHVG

Munkásőr – a legalja

Bayer Zsolt avatarja

Oda tényleg csak a fekete öves, saját népüket legyilkolni bármikor képes gazemberek léptek be.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu