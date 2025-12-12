Hátborzongató időutazás: elfeledett robogóflotta rozsdásodik egy rejtélyes csarnokban

Az urbex fotósa négy évvel ezelőtt, 2021-ben tévedt be először a Fejér vármegyében levő lepusztult csarnokba, ahol hihetetlen látvány fogadta – számolt be az időutazás élményét kínáló felfedezésről a Duol.hu.

Kísérteties látványt nyújtanak az elhagyott járművek Fotó: Duol.hu/Yvette Urbex

A lepusztult épületben motorok és robogók sorakoznak a romok között. „A por már akkor is vastagon belepte őket” – mondta a fotós, aki szerint a mostani látvány még hátborzongatóbb.

Több járműben még mindig ott a kulcs a gyújtásban

– mintha az utolsó pillanatban hagyták volna ott a kétkerekűeket.

A padlót széthullott műanyag elemek, kábelek és törmelék borítja, a mennyezet pedig nagy foltokban mállik. Egyes motorok már szinte teljesen szétestek, míg mások úgy festenek, mintha vadonatúj állapotukban kerültek volna ide, majd egyszerűen itt ragadtak volna.

