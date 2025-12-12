urbex fotósaurbexmotoridőutazáscsarnok

Hátborzongató időutazás: elfeledett robogóflotta rozsdásodik egy rejtélyes csarnokban

Egy lepusztult, rejtélyes csarnokra bukkant valahol Fejér vármegyében egy fotós: az elhagyott épületben több száz porlepte motor és robogó porosodik, rozsdásodik.

Magyar Nemzet
Forrás: Duol.hu2025. 12. 12. 7:19
Forrás: DUOL.hu
 Az urbex fotósa négy évvel ezelőtt, 2021-ben tévedt be először a Fejér vármegyében levő lepusztult csarnokba, ahol hihetetlen látvány fogadta – számolt be az időutazás élményét kínáló felfedezésről a Duol.hu

Kísérteties látványt nyújtanak az elhagyott járművek Fotó: Duol.hu/Yvette Urbex

A lepusztult épületben motorok és robogók sorakoznak a romok között. „A por már akkor is vastagon belepte őket” – mondta a fotós, aki szerint a mostani látvány még hátborzongatóbb. 

Több járműben még mindig ott a kulcs a gyújtásban

 – mintha az utolsó pillanatban hagyták volna ott a kétkerekűeket.

 A padlót széthullott műanyag elemek, kábelek és törmelék borítja, a mennyezet pedig nagy foltokban mállik. Egyes motorok már szinte teljesen szétestek, míg mások úgy festenek, mintha vadonatúj állapotukban kerültek volna ide, majd egyszerűen itt ragadtak volna. 

Szétnézne a kísérteties helyen, kíváncsi a további részletekre is? 

Akkor kattintson a Duol.hu cikkére

Borítókép: Elhagyott motorokkal van tele a lepusztult csarnok (Fotó: Duol.hu/ Yvette Urbex)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

