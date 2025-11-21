Súlyos német kijelentés: Gulácsi Péter miatt kerülhet bajba a Lipcse sztárja

Belgium csoportgyőztesként automatikusan kijutott a 2026-os vb-re, ám a Lipcse kapusa, Maarten Vandevoordt annak ellenére sem lépett pályára a Kazahsztán (1-1) és Liechtenstein (7-0) elleni utolsó két selejtezős meccsen, hogy Thibaut Courtois sérülés miatt nem volt tagja a keretnek. A német Bild felvetette, hogy Vandevoordt vb-szereplése miatt aggódni kell, mivel jelenleg az RB Leipzigben is csak csere a magyar válogatottságot korábban lemondó Gulácsi Péter mögött.

Maarten Vandevoordt többnyire csak az edzéseken bizonyíthat Gulácsi Péter cseréjeként, így a vb is ugorhat neki. Fotó: JAN WOITAS / DPA

Vandevoordt ugyan 2024 óta rendszeresen tagja a belga válogatott keretének, de pályára továbbra sem lépett a nemzeti csapatban, és most egyáltalán nincs könnyű helyzetben. Az első számú kapus, Courtois (33, Real Madrid) mögött Senne Lammens (23, Manchester United), Matz Sels (33, Nottingham Forest) és Mike Penders (20, Strasbourg) is reménykedik a vb-kerettagságban rajta kívül.

Gulácsi Péter miatt ugorhat a vb a Lipcse kapusának?

A Bild szerint Vandevoordt nagy baja az, hogy belga riválisai klubjukban mind kezdők, ő viszont Lipcsében továbbra is csak a második számú kapus, miután a nyáron elveszítette a párharcot a már 35 éves Gulácsival szemben, így jelenleg csupán a Német Kupában kap lehetőséget a védésre. A 23 éves kapus ebben az idényben mindössze két kupameccsen lépett pályára az RB Leipzigben.

A németek kijelentik:

Annak, hogy ez a közeljövőben megváltozzon, kevés az esélye. Gulácsi ebben a szezonban is a Bundesliga egyik legjobb kapusa, az első tíz meccsen négyszer is kapott gól nélkül zárt.

Vandevoordt többnyire csak a kispadról nézi a meccseket, és ez már a belga válogatottnál is következményekkel járt. Míg Lammens és Sels a múlt héten egy-egy alkalommal helyettesíthette a sérült Courtois-t, a Lipcse kapusa a Liechtenstein elleni 7-0-s győzelem során már a kispadra sem ülhetett le.