Gulácsi Péterfoci-vb 2026belga válogatottMaarten VandevoordtRB Leipzig

Súlyos német kijelentés: Gulácsi Péter miatt kerülhet bajba a Lipcse sztárja

Aggódnak Maarten Vandevoordt miatt Németországban. A legolvasottabb német lap, a Bild szerint a belga válogatott futballistának nincs esélye Gulácsi Péter ellen, hogy a Lipcse kezdő kapusa legyen. És ha ez így marad, amit a németek valószínűsítenek, akkor Gulácsi miatt Vandevoordt lemaradhat a 2026-os világbajnokságról, hiába ünnepelt vb-kijutást a héten a belga válogatottal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 5:05
Gulácsi Péter miatt hazájában is nehéz helyzetbe került a belga kapus Fotó: HASAN BRATIC Forrás: Hasan Bratic
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Belgium csoportgyőztesként automatikusan kijutott a 2026-os vb-re, ám a Lipcse kapusa, Maarten Vandevoordt annak ellenére sem lépett pályára a Kazahsztán (1-1) és Liechtenstein (7-0) elleni utolsó két selejtezős meccsen, hogy Thibaut Courtois sérülés miatt nem volt tagja a keretnek. A német Bild felvetette, hogy Vandevoordt vb-szereplése miatt aggódni kell, mivel jelenleg az RB Leipzigben is csak csere a magyar válogatottságot korábban lemondó Gulácsi Péter mögött.

Maarten Vandevoordt többnyire csak az edzéseken bizonyíthat Gulácsi Péter cseréjeként, így a vb is ugorhat neki
Maarten Vandevoordt többnyire csak az edzéseken bizonyíthat Gulácsi Péter cseréjeként, így a vb is ugorhat neki. Fotó: JAN WOITAS / DPA

Vandevoordt ugyan 2024 óta rendszeresen tagja a belga válogatott keretének, de pályára továbbra sem lépett a nemzeti csapatban, és most egyáltalán nincs könnyű helyzetben. Az első számú kapus, Courtois (33, Real Madrid) mögött Senne Lammens (23, Manchester United), Matz Sels (33, Nottingham Forest) és Mike Penders (20, Strasbourg) is reménykedik a vb-kerettagságban rajta kívül.

Gulácsi Péter miatt ugorhat a vb a Lipcse kapusának?

A Bild szerint Vandevoordt nagy baja az, hogy belga riválisai klubjukban mind kezdők, ő viszont Lipcsében továbbra is csak a második számú kapus, miután a nyáron elveszítette a párharcot a már 35 éves Gulácsival szemben, így jelenleg csupán a Német Kupában kap lehetőséget a védésre. A 23 éves kapus ebben az idényben mindössze két kupameccsen lépett pályára az RB Leipzigben.

A németek kijelentik:

Annak, hogy ez a közeljövőben megváltozzon, kevés az esélye. Gulácsi ebben a szezonban is a Bundesliga egyik legjobb kapusa, az első tíz meccsen négyszer is kapott gól nélkül zárt.

Vandevoordt többnyire csak a kispadról nézi a meccseket, és ez már a belga válogatottnál is következményekkel járt. Míg Lammens és Sels a múlt héten egy-egy alkalommal helyettesíthette a sérült Courtois-t, a Lipcse kapusa a Liechtenstein elleni 7-0-s győzelem során már a kispadra sem ülhetett le.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu