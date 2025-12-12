lázár jánospüspökladányminiszter

Jelentős autópálya- és vasúti fejlesztéseket is bejelentett Lázár János – itt vannak a részletek

Nagyszabású közlekedésfejlesztési programot vázolt fel Lázár János építési és közlekedési miniszter Hajdúszoboszlón. A tárcavezető bejelentette a 4-es főút Debrecen és a fürdőváros közötti szakaszának kétszer két sávosra bővítését. A beruházás hatvanmilliárd forintból valósul meg a következő években. Az M4-es autópálya építése szintén folytatódik, a Kisújszállásnál épülő szakaszt még idén átadják. A közúti beruházások mellett a vasúti közlekedés is megújul, új járművek érkeznek, a vármegyebérletek pedig hamarosan a debreceni helyi közlekedésben is érvényesek lesznek.

2025. 12. 12. 8:55
Fotó: TÓTH IMRE Forrás: HAON.HU – MEDIAWORKS
Jelentős infrastrukturális fejlesztések előtt áll Hajdú-Bihar vármegye. Ezek a beruházások alapvetően határozzák meg a térség közlekedését a következő évtizedben. Lázár János építési és közlekedési miniszter a hajdúszoboszlói lakossági fórumon, a Lázárinfón részletezte a kormány terveit csütörtökön, többek között az M4-essel kapcsolatban. A fókuszban a közúti és vasúti hálózat bővítése, valamint a szolgáltatások minőségének javítása áll.

Kiderült, mikor érhet el az M4-es Püspökladányig, és azt is bejelentette Lázár János, hogy 60 milliárd forintból bővítik 2x2 sávra a 4-es főutat. /Fotó: Tóth Imre / HAON.HU
 Lázár János bejelentette, hogy hatvanmilliárd forintból bővítik 4-es főutat. Fotó: Haon.hu/Tóth Imre

Folytatódik az M4-es építése

A miniszter egyik legfontosabb bejelentése a 4-es főút kapacitásbővítésére vonatkozott. A tervek szerint Debrecen és Hajdúszoboszló között kétszer két sávosra szélesítik az utat. Ez a lépés elengedhetetlen a növekvő forgalom biztonságos és gyors levezetéséhez.

2025. május 17-én írtam alá a papírt, hogy megvásárolunk 470 darab telket, ami Hajdúszoboszló és Debrecen között kell ahhoz, hogy húsz kilométer hosszú, négysávos autóutat építsünk. 5,8 milliárd forint van a felvásárlásra, megkezdődött a jelzés a tulajdonosok felé. 2026 és 2029 között hatvanmilliárd forintból összekapcsolódik Debrecen és Hajdúszoboszló négysávos úttal

 – jelentette be Lázár János a Haon.hu beszámolója szerint.

A fejlesztések nem állnak meg a főútnál. Az M4-es gyorsforgalmi út építése is folytatódik. A miniszter tájékoztatása szerint december 22-én adják át a forgalomnak az M4-es Kisújszállásnál épülő szakaszát. A következő ciklusban az autópályát további 22 kilométerrel, egészen Püspökladányig meghosszabbítják. Ezzel párhuzamosan megépül a karcagi elkerülő út is. A távlati tervek szerint az M4-es Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasza 2032-re készülhet el. A közlekedésbiztonság javítása érdekében szigorítják a teherforgalom szabályait is. A 42-es főútról kitiltják a tranzitforgalmat. Minden külföldi, húsz tonna feletti kamion kizárólag az autópályán közlekedhet majd.

 

Elárasztják Magyarországot a csúcskategóriás kínai motorvonatok

A vasúti közlekedésben szintén minőségi ugrás várható. A kormány döntése értelmében új vasúti kocsikat és motorvonatokat szereznek be. Hajdú-Bihar vármegyébe egy új InterCity-kocsi érkezik a Budapest–Debrecen vonalra. A Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc viszonylaton közlekedő flottát is frissítik. Svájcból érkező, felújított Stadler motorvonatok állnak forgalomba. Ezeket a járműveket Szolnokon készítenek fel a szolgálatra. A tervekben további hetven új, kínai gyártmányú motorvonat beszerzése is szerepel.

Az utazóközönség számára kedvező változás, hogy egyszerűsödik a jegy- és bérletrendszer. A hajdú-bihari vármegyebérleteket hamarosan a debreceni helyi tömegközlekedésben is elfogadják. A debreceni bérletek szintén érvényesek lesznek a MÁV és a Volán járatain.

Lázár János a fejlesztések indoklásaként hangsúlyozta a térség gazdasági erősödését. A miniszter szerint a munkahelyek számának növekedése indokolja az infrastruktúra bővítését.

Erre vagyok a legbüszkébb, erre a 250 ezer munkavállalóra

– fogalmazott a tárcavezető, utalva arra, hogy a vármegyében 2010 óta jelentősen nőtt a foglalkoztatottság. A települések bekötése a debreceni gazdasági övezetbe kulcsfontosságú a további növekedés szempontjából. Ennek érdekében tervezik a Debrecen–Nyíregyháza és a Békéscsaba–Debrecen közötti útszakaszok négysávosítását is.

Orbán Viktor nemrég bejelentette, hogy Lázár Jánossal közösen fognak Lázárinfót tartani.

 

Borítókép: Lázár János (Fotó: Haon.hu/Tóth Imre)

 

