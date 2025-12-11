Rendkívüli

Nagyszerű fordítás után újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában

miniszterelnöklázárinfóorbán viktorlázár jános

Lázárinfóra megy Orbán Viktor + videó

Három vezető kormánypárti politikus is fellép a december 20-i szegedi háborúellenes gyűlésen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 21:04
Fotó: MTI/Bús Csaba
– Van ez a Lázárinfó nevű országjárás, ami nagy siker, és a Jánosnak az volt a gondolata, hogy egyszer csináljuk ezt ketten – mondta el a közösségi oldalán közzétett videójában Orbán Viktor. 

Orbán Viktor (Fotó: AFP)

A miniszterelnök elmondta, hogyan született meg a megállapodás. Emlékeztetett, hogy Lázár János közlekedésügyi miniszter

hódmezővásárhelyi, Szeged a legközelebbi igazán nagyváros, úgyis van háborúellenes nagygyűléssorozat, annak van szegedi állomása, azt sütöttük ki, akkor ezt csináljuk meg Szegeden, de hogy hogyan lesz, azt most még nem tudom

– jelentette ki a miniszterelnök.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös Lázárinfót tart december 20-án Szegeden, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén. Az eseményen, amely a digitális polgári körök minden eddiginél nagyobb békepárti rendezvénye lesz, Orbán Viktor miniszterelnök mellett a volt köztársasági elnök, Áder János is felszólal a 8000 fő befogadására képes Pick Arénában.

Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI/Bús Csaba)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

