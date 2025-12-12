Felbosszantották az angolok Robbie Keane-t, de legalább kimondta, mit gondol róluk

Robbie Keane a szokásosnál is érzelmesebben ünnepelte a Ferencváros 2-1-es sikerét a Rangers felett. Tényleg ugyanolyan meccs lett volna, mint a többi? Aligha…Pedig a Fradi edzője a találkozó előtt még ezt mondta.

Robbie Keane ünnepli az FTC sikerét a rangers ellen. Volt Celic-játékosként édes a diadal (Fotó: Polyák Attila)

Egykori Celtic-játékosként a Rangers ellen

A skót újságírók természetesen nem hagyták szó nélkül Robbie Keane múltját. A Rangers a Celtic ősi ellenfele, Keane pedig játékosként viselte a zöld-fehér mezt, így adódott a kérdés: édesebb lenne-e számára egy győzelem a Rangers ellen?

A Fradi vezetőedzője a mérkőzés előtt még higgadtan válaszolt. Azt hangsúlyozta, hogy az Európa-ligában eddig is komoly ellenfelek ellen kellett helytállniuk, és számára minden mérkőzés egyformán fontos. Elismerte a Rangers erejét is, külön kiemelve az új edző érkezésével járó plusz motivációt, de világossá tette: nyerni akar, ahogy mindig.

Ez a válasz azonban inkább szólt a szakmai kötelezettségről, mint az érzelmekről.

„Nem brit vagyok, hanem ír”

A mérkőzés után már egészen más hangulatban zajlott a beszélgetés. A TNT Sports riportere rákérdezett arra is, miért dolgozik Keane Magyarországon, amikor korábbi játékoskarrierje alapján akár Angliában is edzősködhetne. Az ír szakembert láthatóan bosszantotta a felvetés, és nem is hagyta szó nélkül.

Mindig elmondom a fiatal edzőknek is, mit gondolok. Nem az Egyesült Királyságból származom, hanem Írországból

– idézi az Origo Robbie Keane válaszát. A Fradi edzője aztán így folytatta:

– Ahelyett, hogy egy vagy két órát repülnék Dublinból, ilyen szempontból nincs különbség. Értem a kérdést, azért, mert játszottam Angliában, azért, mert ott lettem ismert. De miért ne mehetnék külföldre egy komoly klubhoz, hogy tanuljak önmagamról?”

Keane szerint az sem jelent valódi különbséget, hol dolgozik egy edző:

– Dolgozhatnék Angliában is, a Premier League-ben vagy a Championshipben, mindegy, hogy hol. Akkor is lenne tizenkét-tizennégy külföldi játékosom, és mondjuk négy angol. Szóval nincs akkora különbség.

Robbie Keane vallomása a Fradiról és a győzelemről

Az interjú legőszintébb része azonban az volt, amikor Robbie Keane arról beszélt, mit jelent számára a Ferencváros és az Európa-liga.