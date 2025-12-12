körözésszexuális erőszaknyomozás

Fejvadászok fogták el a szexuális bűnözőt + videó

A jogerős ítélet letöltése helyett a bujkálást választotta, most mégis rács mögé került.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 9:04
Criminal in handcuffs (Freepik)
A felvétel illusztráció (Forrás: Freepik) Fotó: freepik.com Forrás: Freepik.com
Elfogtak egy 25 éves férfit Szolnokon, akit társtettességben kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekpornográfia bűntett miatt ítéltek el, de a büntetés elől megszökött; a férfi a legkeresettebb ötven bűnöző listáján is szerepelt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a Police.hu oldalon.

Keszthely, Hungary, August 8, 2024: Side of Hungarian police patrol car. Labeled Rendőrség (police). National civil law enforcement agency of Hungary. Governed by the Interior Ministry
Illusztráció. Forrás: Shutterstock/Koapan

A közlemény alapján a férfit még nyáron a Szolnoki Ítélőtábla ítélte három és fél év letöltendő szabadságvesztésre, azonban ő 

a börtönbe vonulás helyett a bujkálást választotta.

A bűncselekmény társadalmi súlyossága miatt az elkövető felkerült a rendőrség körözési toplistájára is. A férfi utáni nyomozásba a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési egysége is bekapcsolódott. A fejvadászok a körözést folytató Szolnoki Rendőrkapitánysággal együttműködve azonosították az elítélt tartózkodási helyét, és december 5-én egy szolnoki áruház parkolójában elfogták a férfit – áll a közleményben.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Freepik)

