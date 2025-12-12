Fejvadászok fogták el a szexuális bűnözőt + videó

Elfogtak egy 25 éves férfit Szolnokon, akit társtettességben kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekpornográfia bűntett miatt ítéltek el, de a büntetés elől megszökött; a férfi a legkeresettebb ötven bűnöző listáján is szerepelt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a Police.hu oldalon.

Illusztráció. Forrás: Shutterstock/Koapan

A közlemény alapján a férfit még nyáron a Szolnoki Ítélőtábla ítélte három és fél év letöltendő szabadságvesztésre, azonban ő

a börtönbe vonulás helyett a bujkálást választotta.

A bűncselekmény társadalmi súlyossága miatt az elkövető felkerült a rendőrség körözési toplistájára is. A férfi utáni nyomozásba a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési egysége is bekapcsolódott. A fejvadászok a körözést folytató Szolnoki Rendőrkapitánysággal együttműködve azonosították az elítélt tartózkodási helyét, és december 5-én egy szolnoki áruház parkolójában elfogták a férfit – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Freepik)