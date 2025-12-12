Szentkirályi Alexandra: Európa elvesztette önmagát

Az európai népek jelentős része békét akarna, nem pedig háborús eszkalációt, miközben a kormányok ezt az európai szándékot nem képviselik. Azért erősödnek fel Európában is azok a hangok, amelyek ellenzik a balos háborúpárti propagandát, mert az európaiak vissza akarják kapni Európát – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra.

Bevándorlásellenes tüntetés Olaszországban. Fotó: AFP/Andrea Carrubba

A politikus hangsúlyozta: mi nem mentünk el Európából sehova, Európa vesztette el önmagát — de mi azon vagyunk, hogy újra megtalálja saját identitását. Ezért mondunk nemet az illegális migrációra, a woke- és genderideológiára, valamint a háborúra.

Ma Magyarország, Közép-Európa az, ami harminc éve Nyugat-Európa volt. Ha valaki meg szeretné tapasztalni, milyen az európai kultúra, élet és társadalom, az Budapestre jön, és nem Brüsszelbe vagy Berlinbe

– tette hozzá a budapesti Fidesz elnöke.