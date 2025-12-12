nyugat európaszentkirályi alexandraillegális migráció

Szentkirályi Alexandra: Európa elvesztette önmagát

Közép-Európa ma az, ami harminc éve Nyugat-Európa volt, itt nyugalom és biztonság van az utcákon, ezért van elege sok európainak a háborús propagandából és az illegális migrációból – jelentette ki a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 12. 8:51
Az európai népek jelentős része békét akarna, nem pedig háborús eszkalációt, miközben a kormányok ezt az európai szándékot nem képviselik. Azért erősödnek fel Európában is azok a hangok, amelyek ellenzik a balos háborúpárti propagandát, mert az európaiak vissza akarják kapni Európát – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra.

GALLARATE, ITALY - NOVEMBER 30: Anti-immigrant supporters and activists from Brescia, Milan, Pavia and Varese light flares and chant slogans during a demonstration for remigration and against crime and immigration organized by far-right groups in Gallarate, Italy, on November 30, 2025. The key points of the demonstration, organized by the Remigration and Reconquest Committee, are the expulsion and repatriation of illegal migrants, the control of migration flows, the ban on NGOs that help migrants and birth incentives for Italians. Andrea Carrubba / Anadolu (Photo by Andrea Carrubba / Anadolu via AFP)
Bevándorlásellenes tüntetés Olaszországban. Fotó: AFP/Andrea Carrubba

A politikus hangsúlyozta: mi nem mentünk el Európából sehova, Európa vesztette el önmagát — de mi azon vagyunk, hogy újra megtalálja saját identitását. Ezért mondunk nemet az illegális migrációra, a woke- és genderideológiára, valamint a háborúra.

Ma Magyarország, Közép-Európa az, ami harminc éve Nyugat-Európa volt. Ha valaki meg szeretné tapasztalni, milyen az európai kultúra, élet és társadalom, az Budapestre jön, és nem Brüsszelbe vagy Berlinbe

 – tette hozzá a budapesti Fidesz elnöke. 

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekamerika

Amerika irányt szab Európának

Horváth József avatarja

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

