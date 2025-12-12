A fekete Mikulás és fehér férje – ilyen és hasonló könyveket ajánlanak az általános iskolásoknak

Pattanásig feszült a hangulat az Észak-Karolinai Képviselőház felügyeleti és reformbizottságának ülésén. A testület előtt a Chapel Hill-Carrboro iskolai körzet vezetőinek, George Griffin iskolaszéki elnöknek és Rodney Trice felügyelőnek kellett számot adniuk arról, hogyan (vagy éppen hogyan nem) tartják be a szülők jogairól szóló törvény rendelkezéseit – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

LMBTQ-könyveket ajánlott az iskolai körzet a legkisebb gyermekeknek. Fotó: AFP

A 2023 augusztusában elfogadott jogszabály világos korlátokat szab: tiltja a szexuális irányultságról és a nemi identitásról szóló oktatást az óvodától a negyedik osztályig, kötelezővé teszi a szülők tájékoztatását a gyermekük névváltoztatási vagy névmáshasználati kéréseiről, valamint jogot biztosít a szülőknek a tananyagok áttekintésére és a kimaradásra a szexuális felvilágosításból.

A meghallgatás során azonban kiderült, hogy a valóság köszönő viszonyban sincs a törvényi előírásokkal. Brenden Jones, a képviselőház republikánus többségi vezetője kemény szavakkal illette az iskolai vezetőket.

Azért vannak ma itt, mert úgy döntöttek, háborút indítanak a törvény ellen

– jelentette ki Jones.

A nyilvánosság megtévesztését választották, és most itt vannak, mert lebuktak. Ez nem passzív ellenállás volt. Ez a középső ujjuk összehangolt felmutatása volt a törvényhozásnak és a körzetük minden szülőjének

– hangsúlyozta.

A vádak súlyát bizonyítandó Jones több, a körzet által ajánlott könyvet is felmutatott. Ezek között szerepelt a Télapó férje (Santa’s Husband) című kiadvány, amely egy fekete Télapó és fehér férje életét meséli el az Északi-sarkon. A képviselő szerint ezt a könyvet kiemelt választásként ajánlották az alsó tagozatos diákoknak.

Szintén előkerült a Ez a szemem, ez az orrom, ez a szeméremtestem, ez a lábujjam című könyv, amelyből Jones felolvasott egy passzust: „Néhány fiúnak van pénisze, de nem minden fiúnak.” A mű arra biztatja a gyerekeket, hogy kérdezzék meg a társaikat: „Megkérdezhetem, hogyan szólíthatlak?”

A képviselő kérdőre vonta a vezetőket a Nem illetlenség meztelennek lenni (It Isn’t Rude to Be Nude) című könyvvel kapcsolatban is, amely meztelen felnőtteket ábrázol, és amelyet nagyon fiatal gyermekeknek szántak.

Ön szerint helyénvaló, hogy négyéves gyerekeket meztelen férfiaknak és nőknek, valamint soft pornónak tegyenek ki?

– szegezte a kérdést Trice felügyelőnek Jones.