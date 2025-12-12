lmbtq lobbiEgyesült Államokiskola

A fekete Mikulás és fehér férje – ilyen és hasonló könyveket ajánlanak az általános iskolásoknak

Heves szóváltásoktól hangos felügyeleti meghallgatásra került sor az észak-karolinai törvényhozásban, ahol republikánus képviselők vonták kérdőre a Chapel Hill-Carrboro iskolai körzet vezetőit. A vádak szerint az iskolai tisztségviselők nyíltan semmibe vették a nemrég elfogadott szülői jogokat védő törvényt, és olyan LMBTQ-témájú könyveket ajánlottak a legkisebbeknek, amelyekben meztelenség és genderideológia szerepel.

Munkatársunktól
2025. 12. 12. 9:09
Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pattanásig feszült a hangulat az Észak-Karolinai Képviselőház felügyeleti és reformbizottságának ülésén. A testület előtt a Chapel Hill-Carrboro iskolai körzet vezetőinek, George Griffin iskolaszéki elnöknek és Rodney Trice felügyelőnek kellett számot adniuk arról, hogyan (vagy éppen hogyan nem) tartják be a szülők jogairól szóló törvény rendelkezéseit – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

LMBTQ könyveket ajánlott az iskolai körzet a legkisebb gyermekeknek (Illusztráció, forrás: AFP)
LMBTQ-könyveket ajánlott az iskolai körzet a legkisebb gyermekeknek. Fotó: AFP

A 2023 augusztusában elfogadott jogszabály világos korlátokat szab: tiltja a szexuális irányultságról és a nemi identitásról szóló oktatást az óvodától a negyedik osztályig, kötelezővé teszi a szülők tájékoztatását a gyermekük névváltoztatási vagy névmáshasználati kéréseiről, valamint jogot biztosít a szülőknek a tananyagok áttekintésére és a kimaradásra a szexuális felvilágosításból.

A meghallgatás során azonban kiderült, hogy a valóság köszönő viszonyban sincs a törvényi előírásokkal. Brenden Jones, a képviselőház republikánus többségi vezetője kemény szavakkal illette az iskolai vezetőket.

Azért vannak ma itt, mert úgy döntöttek, háborút indítanak a törvény ellen

– jelentette ki Jones.

A nyilvánosság megtévesztését választották, és most itt vannak, mert lebuktak. Ez nem passzív ellenállás volt. Ez a középső ujjuk összehangolt felmutatása volt a törvényhozásnak és a körzetük minden szülőjének

– hangsúlyozta.

A vádak súlyát bizonyítandó Jones több, a körzet által ajánlott könyvet is felmutatott. Ezek között szerepelt a Télapó férje (Santa’s Husband) című kiadvány, amely egy fekete Télapó és fehér férje életét meséli el az Északi-sarkon. A képviselő szerint ezt a könyvet kiemelt választásként ajánlották az alsó tagozatos diákoknak.

Szintén előkerült a Ez a szemem, ez az orrom, ez a szeméremtestem, ez a lábujjam című könyv, amelyből Jones felolvasott egy passzust: „Néhány fiúnak van pénisze, de nem minden fiúnak.” A mű arra biztatja a gyerekeket, hogy kérdezzék meg a társaikat: „Megkérdezhetem, hogyan szólíthatlak?”

A képviselő kérdőre vonta a vezetőket a Nem illetlenség meztelennek lenni (It Isn’t Rude to Be Nude) című könyvvel kapcsolatban is, amely meztelen felnőtteket ábrázol, és amelyet nagyon fiatal gyermekeknek szántak.

Ön szerint helyénvaló, hogy négyéves gyerekeket meztelen férfiaknak és nőknek, valamint soft pornónak tegyenek ki?

– szegezte a kérdést Trice felügyelőnek Jones.

Trice kénytelen volt elismerni, hogy az ilyen tartalom nem lenne helyénvaló, ugyanakkor azt állította, nem tud róla, hogy ezeket a könyveket ténylegesen ajánlották volna. A körzet szóvivője később kategorikusan tagadta, hogy a hivatkozott könyvek elérhetők lennének az iskolákban vagy szerepelnének az ajánlott olvasmányok listáján.

A tények azonban makacs dolgok. Jones hivatala egy októberi képernyőmentést mutatott be, amely bizonyítja, hogy a körzet honlapján, a Méltányosság és elkötelezettség (Equity and Engagement) szekció alatt, az LMBTQ: alsó tagozatos források oldalon linkek vezettek külső forrásokhoz, ahol ezek a vitatott könyvek az ajánlott listában szerepeltek. 

Bár a linket azóta eltávolították, az oldal más formában továbbra is elérhető.

A meghallgatáson a képviselők szembesítették George Griffint a korábbi kijelentéseivel is. Griffin 2024 januárjában diszkriminatívnak nevezte a törvényt, és azt sugallta, hogy az iskolaszéknek nem kell azt teljes mértékben betartania. Egy februári e-mailben pedig arról írt a személyzetnek, hogy bár a körzet átvette az új szabályozást, szándékosan kihagyták belőle a nemi identitás oktatására és a szülői értesítésre vonatkozó részeket. Griffin most bocsánatot kért a „zavarért”, és azt állította, hogy a hiányzó rendelkezéseket később beépítették a szabályzatba.

A Chapel Hill-Carrboro iskolai körzet továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy mindenben megfelelnek a törvényi előírásoknak, és elkötelezettek a szülők jogai mellett. Brenden Jones azonban nem hisz a magyarázkodásnak.

Az, hogy megpróbálják elrejteni a mocskot, amit a gyerekekre tukmálnak, csak azt bizonyítja, mennyire felháborítóak a tetteik

– hívta fel a figyelmet.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekamerika

Amerika irányt szab Európának

Horváth József avatarja

Vagy változtat eddigi politikáján Európa, vagy egyedül találja magát annak minden következményével együtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.