A videóbíró mellett Gulácsi mentette meg a Lipcse jó sorozatát

A Borussia Mönchengladbach azt követően, hogy pár hete még a tabella alján szerénykedett, az utolsó három bajnokiját úgy nyerte meg, hogy tíz gólt lőtt és mindössze egyet kapott. Gulácsi Péter mellett Willi Orbánt is a soraiban tudó RB Leipzig a Werder Bremen elleni győzelemmel megőrizte második helyét, de Mönchengladbachban viszont szerencséjük is volt, mivel csak egy hajszál választotta el őket egy vereségtől.

Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata a videóbírónak köszönhette, hogy nem kapott ki idegenben (Fotó: DPA/Ulrich Hufnagel)

Gulácsi csapata nem volt türelmes

Az első félidőben egyik csapatnak sem volt komoly gólhelyzete, leginkább mezőnyharc folyt a pályán, amit jól mutat, hogy a szünetig egyik oldalon sem volt kaput eltalált lövés. A fordulás után aztán nem kellett sokat várni az első nagy helyzetre, a 47. percben Franck Honorat vette be Gulácsi kapuját. A lipcseiek nagy örömére azonban a hazai gólt VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették.

A Leipzig támadójátéka ezt követően sem javult fel, a folytatásban is a hazaiak álltak közelebb a gólhoz. Machino elesett a tizenhatoson belül Orbán mellett, s ugyan Timo Gerach játékvezető először tizenegyest ítélt, de a VAR ismét közbelépett, a vizsgálat során pedig úgy ítélték meg, hogy a magyar válogatott védő először a labdát érte el, így a bíró megváltoztatta a döntését. Gulácsi Péter hatodszor nem kapott gólt az idényben, de a Lipcse nem tudta megszerezni a három pontot.

Mindig nyerni akarunk, de a döntetlen igazságos eredmény, mivel nem voltunk elég pontosak a támadó harmadban, s bizonyos pillanatokban hiányzott a türelem a kapu előtt

– mondta el Willi Orbán a meccs után, aki szerint a tizenegyesnél a hazaiak csatára csak el akarta adni, hogy szabálytalankodtak ellene.

– A játékvezető valószínűleg rosszul ítélte meg a helyzetet, de ő is csak ember. Ezért létezik a VAR, és a felvételen tisztán látszott a szituáció – mondta el a magyar válogatott hátvédje, aki hozzátette, hogy már a keddi, Magdeburg elleni Német-Kupa meccsre koncentrálnak.

A BL-ben óriási bravúrt elérő Bayer Leverkusen szombaton megelőzheti a második helyen álló Leipziget, ha legyőzi a Borussia Dortmundot.

Bundesliga, 12. forduló

Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig 0-0