A videóbíró mellett Gulácsi mentette meg a Lipcse jó sorozatát

A Borussia Mönchengladbach azt követően, hogy pár hete még a tabella alján szerénykedett, az utolsó három bajnokiját úgy nyerte meg, hogy tíz gólt lőtt és mindössze egyet kapott. Gulácsi Péter mellett Willi Orbánt is a soraiban tudó RB Leipzig a Werder Bremen elleni győzelemmel megőrizte második helyét, de Mönchengladbachban viszont szerencséjük is volt, mivel csak egy hajszál választotta el őket egy vereségtől.
Gulácsi csapata nem volt türelmes
Az első félidőben egyik csapatnak sem volt komoly gólhelyzete, leginkább mezőnyharc folyt a pályán, amit jól mutat, hogy a szünetig egyik oldalon sem volt kaput eltalált lövés. A fordulás után aztán nem kellett sokat várni az első nagy helyzetre, a 47. percben Franck Honorat vette be Gulácsi kapuját. A lipcseiek nagy örömére azonban a hazai gólt VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették.
A Leipzig támadójátéka ezt követően sem javult fel, a folytatásban is a hazaiak álltak közelebb a gólhoz. Machino elesett a tizenhatoson belül Orbán mellett, s ugyan Timo Gerach játékvezető először tizenegyest ítélt, de a VAR ismét közbelépett, a vizsgálat során pedig úgy ítélték meg, hogy a magyar válogatott védő először a labdát érte el, így a bíró megváltoztatta a döntését. Gulácsi Péter hatodszor nem kapott gólt az idényben, de a Lipcse nem tudta megszerezni a három pontot.
Mindig nyerni akarunk, de a döntetlen igazságos eredmény, mivel nem voltunk elég pontosak a támadó harmadban, s bizonyos pillanatokban hiányzott a türelem a kapu előtt
– mondta el Willi Orbán a meccs után, aki szerint a tizenegyesnél a hazaiak csatára csak el akarta adni, hogy szabálytalankodtak ellene.
– A játékvezető valószínűleg rosszul ítélte meg a helyzetet, de ő is csak ember. Ezért létezik a VAR, és a felvételen tisztán látszott a szituáció – mondta el a magyar válogatott hátvédje, aki hozzátette, hogy már a keddi, Magdeburg elleni Német-Kupa meccsre koncentrálnak.
A BL-ben óriási bravúrt elérő Bayer Leverkusen szombaton megelőzheti a második helyen álló Leipziget, ha legyőzi a Borussia Dortmundot.
Bundesliga, 12. forduló
Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig 0-0
