A béke útján a háború felé

Csak elismerés illeti Donald Trumpot béke-erőfeszítései miatt, ugyanakkor, ha figyelembe vesszük az érdekelt felek álláspontját, igen kevéssé látszik valószínűnek, hogy ez a háború a közeljövőben befejeződik, legalábbis olyan formában, amely tartós megnyugvást hozna a térség számára. A probléma rögtön az érdekelt felekkel kezdődik. E háborút orosz–ukrán háborúnak nevezik, de gyakran hozzáteszik, hogy ez egy proxy háború. Felmerül tehát a kérdés, hogy ha proxy háborúról van szó, akkor ki vagy kik (az ukránokon kívül) a háború részes felei. És e kérdés megválaszolásakor érdemes röviden visszatekinteni az összecsapás gyökereire.

A szovjet csapatok Kelet-Németországból való visszavonásakor Gorbacsovnak, a szovjet főtitkárnak James Baker amerikai külügyminiszter megígérte, hogy ha az egyesített Németország a NATO tagja lehet, akkor a NATO egy centit sem fog keletre terjeszkedni. Ezt az ígéretet azonban szinte azonnal meg is szegték, és rövidesen „békepartnerség” fedőnév alatt megkezdődött a NATO terjeszkedése, amely mára nemcsak Kelet-Európát érinti, hanem lassan kiterjed Közép-Ázsiára és azon túl, a Csendes-óceánig. Mára a valamikori szovjet fenyegetés ellen létrehozott észak-atlanti szövetségből egy világbefolyásra törekvő katonai tömb lett, amelynek bázisát az Európai Unió tagállamainak jó része és az Egyesült Királyság adják (az úgynevezett „tettrekészek” koalíciója).

E „tettrekészek” aktívan, fegyverekkel és pénzzel támogatják Ukrajnát, tehát a háború részvevői. Emellett az Egyesült Államokat az orosz–ukrán háború szempontjából legalább két, de inkább három részre lehet osztani. Van Donald Trump, az elnök, a maga business-type (üzletközpontú) külpolitikai megközelítésével, van a mélyállam, Trump és Putyin közös ellensége, amelynek bázisa most a Demokrata Párt, és vannak Trump pártjában (és kormányában is) az úgynevezett héják, akik Amerika intervencionista politikájának legfőbb letéteményesei. Ukrajna maga sem egyszerű képlet, mert, ha emlékszünk még rá, valaha az ukrán lakosság kétharmada utasította el a NATO-tagságot, és a mélyállam (Victoria Nuland, John McCain) aktív támogatásával végrehajtott „méltóság forradalma” kellett ahhoz, hogy Ukrajna kérje a NATO-ba való felvételét. Ki képviseli Ukrajnát? Zelenszkij, aki maga nem ukrán, vagy az a szélsőjobb, amely a Majdan téri puccs motorja volt, de a 2014 előtti választásokon mindössze 1-2 százalékos támogatottságot tudott elérni (kivéve a Szvoboda 10 százalékos eredményét 2012-ben)?