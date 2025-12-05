Rendkívüli

Minimálbér-emelés kontra Tisza-adó – Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth Rádióban + videó

A béke útján a háború felé

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

Lóránt Károly
háborúOroszországNATOUkrajnamélyállam 2025. 12. 05. 5:58
Fotó: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Csak elismerés illeti Donald Trumpot béke-erőfeszítései miatt, ugyanakkor, ha figyelembe vesszük az érdekelt felek álláspontját, igen kevéssé látszik valószínűnek, hogy ez a háború a közeljövőben befejeződik, legalábbis olyan formában, amely tartós megnyugvást hozna a térség számára. A probléma rögtön az érdekelt felekkel kezdődik. E háborút orosz–ukrán háborúnak nevezik, de gyakran hozzáteszik, hogy ez egy proxy háború. Felmerül tehát a kérdés, hogy ha proxy háborúról van szó, akkor ki vagy kik (az ukránokon kívül) a háború részes felei. És e kérdés megválaszolásakor érdemes röviden visszatekinteni az összecsapás gyökereire.

A szovjet csapatok Kelet-Németországból való visszavonásakor Gorbacsovnak, a szovjet főtitkárnak James Baker amerikai külügyminiszter megígérte, hogy ha az egyesített Németország a NATO tagja lehet, akkor a NATO egy centit sem fog keletre terjeszkedni. Ezt az ígéretet azonban szinte azonnal meg is szegték, és rövidesen „békepartnerség” fedőnév alatt megkezdődött a NATO terjeszkedése, amely mára nemcsak Kelet-Európát érinti, hanem lassan kiterjed Közép-Ázsiára és azon túl, a Csendes-óceánig. Mára a valamikori szovjet fenyegetés ellen létrehozott észak-atlanti szövetségből egy világbefolyásra törekvő katonai tömb lett, amelynek bázisát az Európai Unió tagállamainak jó része és az Egyesült Királyság adják (az úgynevezett „tettrekészek” koalíciója).

E „tettrekészek” aktívan, fegyverekkel és pénzzel támogatják Ukrajnát, tehát a háború részvevői. Emellett az Egyesült Államokat az orosz–ukrán háború szempontjából legalább két, de inkább három részre lehet osztani. Van Donald Trump, az elnök, a maga business-type (üzletközpontú) külpolitikai megközelítésével, van a mélyállam, Trump és Putyin közös ellensége, amelynek bázisa most a Demokrata Párt, és vannak Trump pártjában (és kormányában is) az úgynevezett héják, akik Amerika intervencionista politikájának legfőbb letéteményesei. Ukrajna maga sem egyszerű képlet, mert, ha emlékszünk még rá, valaha az ukrán lakosság kétharmada utasította el a NATO-tagságot, és a mélyállam (Victoria Nuland, John McCain) aktív támogatásával végrehajtott „méltóság forradalma” kellett ahhoz, hogy Ukrajna kérje a NATO-ba való felvételét. Ki képviseli Ukrajnát? Zelenszkij, aki maga nem ukrán, vagy az a szélsőjobb, amely a Majdan téri puccs motorja volt, de a 2014 előtti választásokon mindössze 1-2 százalékos támogatottságot tudott elérni (kivéve a Szvoboda 10 százalékos eredményét 2012-ben)?

Oroszországot Putyin stabilan képviseli és az orosz követelések is változatlanok 30 év óta: a NATO ne terjeszkedjen, Ukrajna legyen semleges. Sokan reménykednek Putyin halálában vagy leváltásában, de ha azt remélik, hogy Oroszország egy másik vezetővel engedékenyebb lesz, tévednek. Putyin a legeurópaibb vezető, akit csak a Nyugat találhat Oroszországban. Alternatívája csak keményebb karakter lehet, aki esetleg nem fog „különleges műveletekkel” lacafacázni, hanem beveti Oroszország tényleges katonai erejét. Arra is sokan számítanak, hogy Oroszország belülről esik szét, mint ahogy a Szovjetunió, a cári hódítások utódja, is szétesett. Ez valószínűleg megint hiú ábránd, nincs jelenleg akkora centrifugális erő Oroszországon belül, hogy szakadás történjen, a kívülről jövő „színes forradalmakra” pedig – az ukrán tanulság után – jobban oda fognak figyelni.

Az egyik tárgyalópartner tehát mindenképpen Putyin lesz, legfeljebb egy még karakteresebb utódja, nekik kell megegyezniük a Nyugattal, hogy a jövőben, esetleg évtizedekre, hol fog húzódni a nyugati és keleti befolyás határa. Trump próbál egyezkedni, de önmagában nem képviseli a Nyugatot, és könnyen lehet, hogy amit ígér, még ha írásba foglalják is, csak addig tart majd, mint az ő elnöksége. A többi fél meg nem hajlandó az orosz követeléseket elfogadni, és nem is sürgős nekik. A Nyugatnak, értve itt most azt a részét, amelyet mélyállamnak neveznek és a „tettrekészek” koalícióját, nem sürgős a dolog, hiszen ebben a háborúban a tényleges áldozatot az ukránok hozzák, a támogatásukhoz szükséges pénzt pedig az európai adófizetők teremtik elő, sőt a hadiipari magánvállalkozások még jól keresnek is az ügyön.

Ami az ukrán oldalt illeti, mint említettük, Zelenszkij nem ukrán, ha az lenne, nem hagyná vágóhídra küldeni Ukrajna fiatalságát, hanem már az első lehetőséget (isztambuli tárgyalások) megragadta volna, hogy lezárja a háborút. Ami pedig a kormányra került szélsőjobbot illeti, karakterüket ismerjük második világháborús elődeik alapján, ők valóban az utolsó ukránig készek harcolni, akármilyen esélytelen is a küzdelem.

Az elmondottakból nem lehet más következtetést levonni, mint hogy a békére irányuló erőfeszítések ellenére is a háború folytatódni fog, és egyes nyugati vezetők harcias nyilatkozataiból az tűnik ki, hogy felkészülnek egy Oroszországgal vívandó háborúra. Fabien Mandon tábornok, francia vezérkari főnök például kijelentette: „El kell fogadnunk gyermekeink elvesztését”. Arra szólította fel a franciákat, hogy készüljenek fel rá, álljanak készen az áldozathozatalra, a városok pedig készítsék fel a lakosságot a háborúra. Friedrich Merz német kancellár intenzíven dolgozik azon, hogy Ukrajnának nagy hatótávolságú rakétái legyenek, bár még nincsen szó arról, hogy konkrétan Taurus rakétákat adna át. Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra, és semmiképpen sem akarják lehetővé tenni Ukrajnának, hogy – engedmények árán – Oroszországgal békét kössön. Ez eddig rendben is van, de elképzelte-e bármelyik uniós vagy NATO-vezető, hogy egy Oroszországgal vívott háború hogyan is fog kinézni?

A NATO a fegyverszállítással, az ukránok kiképzésével és nem utolsósorban a rakéták célravezetésével már így is részese a háborúnak, ráadásul úgy, hogy mindezt az ukránok cselekedeteként mutatják be. De mi történik, ha érzékenyebb célpontokat érnek el és Oroszország megunja ezt a nagyon egyoldalú háborút, és mondjuk szétlövi a német energiarendszert? Ezt annál is könnyebben megteheti, mert az úgynevezett „Energiewendé”-vel már maguk a németek is nagyrészt tönkretették energetikai rendszerüket. Egy-két vezetéket kellene csak szétlőni ahhoz, hogy egész Németország elsötétüljön. Nyilván a válasz az lenne, hogy a NATO meg az orosz energiarendszert lőné. De hiába van a NATO sokszoros fölényben hadihajók, repülők, tankok és katonaság tekintetében, a rakéták esetében nincs meg ez az előny, és különösen nincs, ha az összecsapás végül nukleáris szintre emelkedne.

A háborúra készülő nyugati vezetők fejében, miközben ők ukrán közvetítéssel lövik Oroszországot, az van, hogy az oroszok majd szárazföldön, tankokkal, katonákkal támadnak. Erre az oroszoknak sem erejük, sem indokuk nincs. Az orosz követelés nem más, mint az, hogy a NATO ne terjeszkedjen tovább, mint ahogy azt annak idején Gorbacsovnak megígérték. Ha valóban kitör a háború, az nem gyalogsággal és tankokkal, és nem is repülőgépekkel, hanem rakétákkal és drónokkal vívott háború lesz, amelyben úgy lehet óriási károkat okozni, hogy katonák nem mennek át a másik ország területére. Vegyünk elő egy földgömböt (a reális arányok miatt), és nézzük meg Nyugat-Európa és Oroszország területét. Nem kell katonai szakértőnek lenni ahhoz, hogy az ember megértse: egy ilyen összecsapásban a sokkal kisebb és sűrűbben lakott Nyugat-Európa fogja a rövidebbet húzni, rossz esetben egy romhalmaz lesz, és miért? Ukrajna NATO-tagságáért! Megéri?

A szerző közgazdász, a Nemzeti Fórum tanácsadója

Borítókép: Donald Trump a Fehér Házban európai vezetőkkel az alaszkai Trump–Putyin-találkozó után

