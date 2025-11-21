idezojelek
Háborús alternatívák – a Nyugat szemével

Oroszország nagyhatalmi státusáért küzd, míg a Nyugatnak Ukrajna Oroszországtól való elcsatolása nem egzisztenciális, legfeljebb presztízskérdés.

Lóránt Károly
geopolitikabékeforgatókönyvorosz-ukrán háború 2025. 11. 21. 4:55
Fotó: Europress/AFP/Ed Jones
Az elmúlt évek során számos szakértő és geopolitikai kérdésekkel foglalkozó kutatóintézet megpróbált előrejelzéseket készíteni az orosz–ukrán háború várható kimenetelére, sokra azonban nem jutottak, azon túl, hogy megállapították: a háború egyelőre folytatódni fog. Az egyik legutóbbi ilyen elemzést a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (Center for Strategic and International Studies – CSIS) készítette. A CSIS egy 1962-ben alapított külpolitikai és nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó, számos szakértőt alkalmazó, amerikai kutatóintézet, amelynek deklarált célja az amerikai politika, elsősorban külpolitika, nemzetbiztonsági politika befolyásolása. A CSIS által kifejezett nézetek lényegében az amerikai főáramlatú gondolkodást képviselik, azt formálják és támasztják alá.

A CSIS által készített tanulmány (Russia’s War in Ukraine: The Next Chapter) a háború alakulásának négy forgatókönyvét vázolja fel, amelyek a következők: 1. orosz áttörés és Ukrajna hadseregének összeomlása; 2. elhúzódó, alacsony intenzitású konfliktus; 3. tűzszünet és 4. békemegállapodás.

A tanulmány szerzői kiindulásként Oroszország céljait és helyzetét értékelik. Megállapítják, hogy bár a háború eltért a Kreml eredeti tervétől, Putyin alapvető céljai változatlannak tűnnek, alig van arra utaló jel, hogy az orosz elnök hajlandó lenne elfogadni, hogy Ukrajna kikerüljön Oroszország befolyási övezetéből. Számos nyugati elemző szerint a háború hatalmas költségei a háború befejezésére kellene hogy késztessék Oroszországot, ehelyett Putyin úgy tekint erre a háborúra, mint a Nyugat elleni évszázados szovjet és orosz harc legújabb szakaszára és saját történelmi nagyságának megalapozására. Így Putyin fájdalom- és kockázattűrő képessége hihetetlenül magas, különösen mivel otthon minimális társadalmi nyomással kell szembenéznie.

Gazdasági szempontból a szerzők elemzése azt mutatja, hogy Oroszország még legalább két-három évig folytatni tudja az ukrajnai háborút. A példátlan nyugati szankciók hatását és a külföldi befektetések összeomlását a Kreml a katonai-ipari komplexumára fordított hatalmas állami kiadásokkal igyekszik ellensúlyozni. A tanulmány szerzői azonban úgy vélik, hogy hosszabb távon a szankciók hatásosak lehetnek, mert növelhetik az orosz pénzügyekre nehezedő nyomást, ami hátráltatná a háborús erőfeszítéseket, a kormány kénytelen lenne csökkenteni a katonák és családtagjaik felé irányuló kifizetéseket, ami akadályozná a toborzást, és esetleg újabb részleges mozgósítási hullámot idézne elő.

Katonai-ipari szempontból az Oroszország posztszovjet korszakbeli veszteségei példátlanok. Az orosz hadsereg 2022 februárja óta több mint 3000 harckocsit veszített el, ami meghaladja a háború előtti aktív szolgálatban lévő állományt. E veszteségeket azonban ellensúlyozza, hogy a dróngyártás dinamikusan bővül. Oroszország már most is képes évente mintegy 30 000 Sahed típusú pilóta nélküli légi járművet előállítani, és 2026-ra ez a szám potenciálisan megduplázódhat.

Társadalmi szempontból az orosz közvélemény továbbra is nagy rugalmasságot tanúsít a gazdasági költségek és a második világháború óta nem látott mértékű háborús veszteségek iránt. A háború helyeslése stabil, különböző felmérések szerint 70 százalék körüli. Az oroszok többsége ugyan támogatja a béketárgyalásokat, de azzal a feltétellel, hogy Oroszország a megszerzett területeit megtartja és elutasít minden olyan eredményt, amely stratégiai vereséggel ér fel.

Ami a forgatókönyveket illeti, az elsőre – miszerint Ukrajna összeomlik és Oroszország teljes győzelmet arat – a szerzők azt mondják, hogy nem valószínű, de nem is lehetetlen. A második forgatókönyvben a szerzők azt feltételezik, hogy Oroszországnak arra nincs ereje, hogy teljes győzelmet érjen el, de arra van, hogy egy alacsony intenzitású háborút hosszú távon is folytasson, és ezzel megakadályozza Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz vagy a NATO-hoz. E forgatókönyvnek a szerzők szerint számottevő valószínűsége van, ám ehhez is Ukrajna erős, elkötelezett támogatására lenne szükség mind Európa, mind az Egyesült Államok részéről.

A harmadik forgatókönyv a tűzszünet. Oroszország kimerül és a belső elégedetlenség miatt a tűzszünetet választja. E forgatókönyvet Ukrajna az eszkaláció fokozásával, az orosz városokra mért drón- és rakétacsapásokkal kényszerítheti ki. De ezt megint csak a Nyugat hathatós segítségével, nagy hatótávolságú csapásmérő fegyverek gyártásával és Ukrajnának történő átadásának növelésével lehetne elérni. Végül a negyedik forgatókönyv azt a lehetőséget veti fel, hogy Oroszország elfogadja Ukrajna orosz érdekszférából való kikerülését, és békét köt. Ez akkor lenne elérhető, ha az Oroszországot ért erőteljes ukrán csapások a közhangulatot a Kreml ellen fordíthatnák, gazdasági válság alakulna ki, az elégedetlen tisztek pedig, Prigozsin módjára, Moszkva ellen fordulnának. E változatnak azonban a szerzők a legkisebb valószínűséget adják.

Végül az a következtetésük, hogy a háború folytatódni fog, az Egyesült Államok támogatása megszűnik és Európa vezetőinek Ukrajnával együtt egy többéves stratégiát kell kidolgozniuk, amelynek során az európai és ukrán védelmi iparba további jelentős összegeket fektetnek be, hogy Ukrajna háborús erőfeszítései hosszú távon fenntarthatók legyenek.

A nyugati elemzésekben, így ebben sem tűnik fel, hogy a Nyugatnak vajon mi a szándéka ezzel a háborúval. Ha visszaemlékszünk, a 2022-es orosz támadás első perceiben menekülésre fogták a dolgot, legalábbis ami a követségi alkalmazottaikat illeti. A támadás megtorpanásával azonban megváltozott a Nyugat stratégiája, és akkor már Oroszország gyengítésének igényével kezdték el Ukrajnát támogatni, először csak sisakokkal, majd rakétákkal.

Ma Ukrajna támogatásának indoklásakor a legtöbb nyugati vezető vagy dokumentum Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának védelmére, ezzel párhuzamosan Európa és NATO-biztonságának védelmére hivatkozik, a valódi szándék azonban – a Brzezinski-doktrínának megfelelően – Ukrajna leválasztása Oroszországról. De idézzük magát a szerzőt, aki az 1997-ben publikált A nagy aakktábla című könyvének 46. oldalán (angol kiadás) a következőket írja: „Ukrajna, az eurázsiai sakktábla új és fontos terepe, geopolitikai sarokpont, mivel független országként való létezése segíti Oroszország átalakulását. Ukrajna nélkül Oroszország megszűnik eurázsiai birodalom lenni […] Ha azonban Moszkva visszaszerzi az ellenőrzést Ukrajna felett, annak 52 millió lakosával és jelentős erőforrásaival, valamint a Fekete-tengerhez való hozzáférésével, Oroszország automatikusan ismét visszanyeri a szükséges eszközöket ahhoz, hogy Európát és Ázsiát átfogó, hatalmas birodalmi állammá váljon.”

Oroszország tehát nagyhatalmi státusáért küzd, míg a Nyugatnak Ukrajna Oroszországtól való elcsatolása nem egzisztenciális, legfeljebb presztízskérdés, és ez hosszú távon valószínűleg el is fogja dönteni a háború sorsát.

A szerző közgazdász, a Nemzeti Fórum tanácsadója

