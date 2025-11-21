Háborús alternatívák – a Nyugat szemével

Az elmúlt évek során számos szakértő és geopolitikai kérdésekkel foglalkozó kutatóintézet megpróbált előrejelzéseket készíteni az orosz–ukrán háború várható kimenetelére, sokra azonban nem jutottak, azon túl, hogy megállapították: a háború egyelőre folytatódni fog. Az egyik legutóbbi ilyen elemzést a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (Center for Strategic and International Studies – CSIS) készítette. A CSIS egy 1962-ben alapított külpolitikai és nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó, számos szakértőt alkalmazó, amerikai kutatóintézet, amelynek deklarált célja az amerikai politika, elsősorban külpolitika, nemzetbiztonsági politika befolyásolása. A CSIS által kifejezett nézetek lényegében az amerikai főáramlatú gondolkodást képviselik, azt formálják és támasztják alá.

A CSIS által készített tanulmány (Russia’s War in Ukraine: The Next Chapter) a háború alakulásának négy forgatókönyvét vázolja fel, amelyek a következők: 1. orosz áttörés és Ukrajna hadseregének összeomlása; 2. elhúzódó, alacsony intenzitású konfliktus; 3. tűzszünet és 4. békemegállapodás.

A tanulmány szerzői kiindulásként Oroszország céljait és helyzetét értékelik. Megállapítják, hogy bár a háború eltért a Kreml eredeti tervétől, Putyin alapvető céljai változatlannak tűnnek, alig van arra utaló jel, hogy az orosz elnök hajlandó lenne elfogadni, hogy Ukrajna kikerüljön Oroszország befolyási övezetéből. Számos nyugati elemző szerint a háború hatalmas költségei a háború befejezésére kellene hogy késztessék Oroszországot, ehelyett Putyin úgy tekint erre a háborúra, mint a Nyugat elleni évszázados szovjet és orosz harc legújabb szakaszára és saját történelmi nagyságának megalapozására. Így Putyin fájdalom- és kockázattűrő képessége hihetetlenül magas, különösen mivel otthon minimális társadalmi nyomással kell szembenéznie.

Gazdasági szempontból a szerzők elemzése azt mutatja, hogy Oroszország még legalább két-három évig folytatni tudja az ukrajnai háborút. A példátlan nyugati szankciók hatását és a külföldi befektetések összeomlását a Kreml a katonai-ipari komplexumára fordított hatalmas állami kiadásokkal igyekszik ellensúlyozni. A tanulmány szerzői azonban úgy vélik, hogy hosszabb távon a szankciók hatásosak lehetnek, mert növelhetik az orosz pénzügyekre nehezedő nyomást, ami hátráltatná a háborús erőfeszítéseket, a kormány kénytelen lenne csökkenteni a katonák és családtagjaik felé irányuló kifizetéseket, ami akadályozná a toborzást, és esetleg újabb részleges mozgósítási hullámot idézne elő.