Proxy háború után proxy béke?

A bejelentett budapesti Putyin–Trump-találkozó igazán szép eredménye a magyar külpolitikának és nagyon sokat várunk is e találkozótól, kérdés azonban, hogy vajon a béke iránti vágyunk beteljesedik-e? Ugyanis ez a háború helyettesekkel vívott, proxy háború, amelyben az egyik fél kétségtelenül a Putyin által képviselt Oroszország, de ki a másik? De még mielőtt e kérdést megválaszolnánk, vessünk egy pillantást a háború előzményeire.

Az orosz, ukrán és a fehérorosz nép egyaránt a Kijevi Rusz örököse. A mai három népcsoport nyelvi, kulturális és identitásbeli elkülönülése a tatár hódítás következménye. A XIV. század közepére a mai ukrán területek három külső hatalom: az Aranyhorda, a Litván Nagyfejedelemség és a Lengyel Királyság uralma alá kerültek. 1653-ban a lakosság nagyobb része fellázadt a túlnyomórészt lengyel katolikus uralom ellen, és a lengyelekkel folytatott elkeseredett háború után végül Bohdan Hmelnickij ukrán uralkodó 1654-ben, az időközben megerősödött Moszkva védelmét kérte, tulajdonképpen csatlakozott Oroszországhoz.

Ukrajna körülbelül akkora területtel lépett be az orosz birodalomba, mint a mai Magyarország, 1991-es határai a XX. század háborúi nyomán alakultak ki. Keleti és déli részeit Lenin szentesítette, északi része a cári hódítások nyomán került hozzá, nyugati részei pedig a második világháború után Lengyelországtól és tőlünk. Végül 1954-ben a csatlakozás 300. évfordulója alkalmából Hruscsovtól megkapta a Krímet. 1991-ben Ukrajna ötször akkora területtel lépett ki a felbomló Szovjetunióból, mint amekkorával belépett és természetesen számos nemzetiséget, elsősorban oroszt örökölt. Elemi érdeke lett volna, hogy baráti politikát folytasson a mellette lévő, meggyengült, de Ukrajnánál még mindig sokkal erősebb Oroszországgal. Ezt egyik politikusuk, Leonyid Kucsma a következőképpen fogalmazta meg: „Ukrajna történelmileg az euroázsiai kulturális és gazdasági tér része. Ukrajna létfontosságú nemzeti érdekei most a volt Szovjetunió e területére összpontosulnak. Hagyományos tudományos, kulturális és családi kötelékek is összekötnek bennünket a Szovjetunió egykori köztársaságaival. Meggyőződésem, hogy Ukrajna az eurázsiai gazdasági integráció egyik vezető szerepét töltheti be.”