idezojelek
Vélemény

Proxy háború után proxy béke?

A most zajló háború nem csak a NATO terjeszkedéséről, hanem két ideológia és két erő háborújáról is szól.

Lóránt Károly avatarja
Lóránt Károly
Cikk kép: undefined
orosz-ukrán háborúbékeOroszországUkrajna 2025. 10. 25. 6:36
Fotó: Europress/AFP/Ed Jones

A bejelentett budapesti Putyin–Trump-találkozó igazán szép eredménye a magyar külpolitikának és nagyon sokat várunk is e találkozótól, kérdés azonban, hogy vajon a béke iránti vágyunk beteljesedik-e? Ugyanis ez a háború helyettesekkel vívott, proxy háború, amelyben az egyik fél kétségtelenül a Putyin által képviselt Oroszország, de ki a másik? De még mielőtt e kérdést megválaszolnánk, vessünk egy pillantást a háború előzményeire.

Az orosz, ukrán és a fehérorosz nép egyaránt a Kijevi Rusz örököse. A mai három népcsoport nyelvi, kulturális és identitásbeli elkülönülése a tatár hódítás következménye. A XIV. század közepére a mai ukrán területek három külső hatalom: az Aranyhorda, a Litván Nagyfejedelemség és a Lengyel Királyság uralma alá kerültek. 1653-ban a lakosság nagyobb része fellázadt a túlnyomórészt lengyel katolikus uralom ellen, és a lengyelekkel folytatott elkeseredett háború után végül Bohdan Hmelnickij ukrán uralkodó 1654-ben, az időközben megerősödött Moszkva védelmét kérte, tulajdonképpen csatlakozott Oroszországhoz.

Ukrajna körülbelül akkora területtel lépett be az orosz birodalomba, mint a mai Magyarország, 1991-es határai a XX. század háborúi nyomán alakultak ki. Keleti és déli részeit Lenin szentesítette, északi része a cári hódítások nyomán került hozzá, nyugati részei pedig a második világháború után Lengyelországtól és tőlünk. Végül 1954-ben a csatlakozás 300. évfordulója alkalmából Hruscsovtól megkapta a Krímet. 1991-ben Ukrajna ötször akkora területtel lépett ki a felbomló Szovjetunióból, mint amekkorával belépett és természetesen számos nemzetiséget, elsősorban oroszt örökölt. Elemi érdeke lett volna, hogy baráti politikát folytasson a mellette lévő, meggyengült, de Ukrajnánál még mindig sokkal erősebb Oroszországgal. Ezt egyik politikusuk, Leonyid Kucsma a következőképpen fogalmazta meg: „Ukrajna történelmileg az euroázsiai kulturális és gazdasági tér része. Ukrajna létfontosságú nemzeti érdekei most a volt Szovjetunió e területére összpontosulnak. Hagyományos tudományos, kulturális és családi kötelékek is összekötnek bennünket a Szovjetunió egykori köztársaságaival. Meggyőződésem, hogy Ukrajna az eurázsiai gazdasági integráció egyik vezető szerepét töltheti be.”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában azonban nem alakult ki olyan értelmiség és olyan politikai vezető réteg, amely ezt az elvet be tudta volna tartani. A rendszerváltás során felszínre került politikusai, a gázhercegnő, a csokikirály és a bokszbajnok sokkal inkább az egymás közötti politikai harccal, mintsem az ország jövőjével voltak elfoglalva. Eközben a NATO és általában az amerikai establishment geopolitikai érdekek mentén, többek között a „demokrácia” finanszírozásával és a Nyugathoz húzó politikusok támogatásával erőteljesen beavatkozott Ukrajna belügyeibe. Amikor az ország semlegességét megőrizni kívánó Viktor Janukovics 2013 októberében felfüggesztette az Európai Unióval kötendő társulási megállapodást, a nyugati integrációt támogató Arszenyij Jacenyuk tüntetést szervezett, amely azután az orvlövészek által elkövetett véres zavargásokhoz, majd a törvényesen megválasztott elnök elűzéséhez vezetett. Az amerikai külügyminisztérium és vezető amerikai politikusok e folyamatban aktívan részt vettek. Victoria Nuland amerikai külügyminiszter-helyettes nyilatkozta akkoriban, hogy több, mint ötmilliárd dollárt fektettek be Ukrajnában a demokratikus folyamatok támogatására és ő maga többször ellátogatott biztatni a tüntetőket. A „Méltóság Forradalma” győzelme után az új kormányt lényegében az amerikai külügyminisztérium állította fel, amely ennek megfelelően Nyugat-barát lett és egyértelműen elkötelezte magát a NATO-tagság mellett.

Oroszország nem nézte jó szemmel a NATO keleti bővítését, annál kevésbé, mert annak idején James Baker amerikai külügyminiszter megígérte Gorbacsovnak, hogy ha az egyesített Németország a NATO tagja lehet, a NATO egy centimétert sem fog keletre terjeszkedni (NATO Expansion: What Gorbachev Heard), ezt az ígéretüket azonban nem tartották be. Oroszország – folyamatos tiltakozás mellett – tűrte, hogy a NATO egyre inkább közeledik az orosz határ felé, Ukrajna NATO-tagsága azonban elfogadhatatlan volt számára. De még 2022 januárjában is el lehetett volna kerülni az orosz támadást, ha az orosz és amerikai külügyminiszter-helyettes genfi tárgyalásán a Biden-adminisztráció elfogadta volna, hogy Ukrajna nem lehet NATO tagja.

Érdekességképp érdemes megjegyezni, hogy a 2008. évi bukaresti NATO-csúcsértekezleten, ahol Ukrajna (és Georgia) NATO meghívásáról döntöttek, az Európai Gazdasági Közösséget 1957-ben megalapító hat ország, tehát Franciaország, Németország, Olaszország, a Benelux államok, de még Görögország, Norvégia és Magyarország is ellenezte ezt a meghívást, amely végül az angolszász országok, a balti államok és Lengyelország együttes nyomására ment keresztül. Tehát a háborút ma erőteljesen támogató Németország és Franciaország valaha Ukrajna NATO meghívása ellen volt, nyilván tisztában voltak a következményeivel. A NATO bővítését még a hidegháború valamikori fő ideológusa, George Kennan is ellenezte „végzetes hibának” minősítve egy, a New York Timesban megjelent cikkében.

Oroszországnak tehát nem volt területi követelése Ukrajnával szemben, a háborút kizárólag a NATO-terjeszkedés megállítása miatt indította, amely terjeszkedést az amerikai külpolitika szorgalmazta, de most Trump elnök azt mondja, hogy ez a háború nem az ő, hanem Biden, vagyis a korábbi adminisztráció háborúja. Időközben a NATO-tagság támogatását és Ukrajna fegyverzését átvették az európai országok, vagyis Oroszország nem Ukrajnával, nem is a mai amerikai adminisztrációval áll szemben, hanem azokkal az erőkkel, akik szorgalmazták a NATO terjeszkedését, és akik katonailag támogatják Ukrajnát, viszont pont ők, a „mélyállam” nem lesznek ott a budapesti béketárgyalásokon.

A háború támogatásában kulcsszerepe van az amerikai Külkapcsolatok Tanácsának (Council on Foreign Affairs), a lapjaikban (Foreign Affairs, Foreig Policy) megjelenő összes cikk Oroszország legyőzésének szükségességéről szól, hasonlóképpen az összes nyugati fősodratú média a háború folytatására sarkall. Le lehet-e őket a béketárgyalások asztalához ültetni? A mai európai vezetők – az európai országok alapvető érdekeivel szemben – elkötelezettek a háború folytatása mellett, vajon kinek az érdekében lépnek fel?

A most zajló háború azonban nem csak a NATO terjeszkedéséről, hanem két ideológia és két erő háborújáról is szól. A konzervatív, nemzetállami felfogás áll szemben a globalista háttérhatalommal Amerikában épp úgy, mint Európában. És ebben a háborúban Trump, Putyin és Orbán Viktor is egy oldalon állnak, így ők megegyezhetnek, de aligha hihető, hogy ezt a mélyállam könnyedén elfogadja, a proxy háborút tehát legfeljebb proxy béke követheti.

A szerző közgazdász, a Nemzeti Fórum tanácsadója

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektaxisblokád

A taxisblokád puccskísérlet volt

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelektárgyalás

A történelem főutcáján

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekforradalom és szabadságharc

A lyukas zászló nem lehet az árulóké

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekTrump

A béke még távol van

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Ukrajna és Oroszország súlya teljesen más amerikai szempontból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu