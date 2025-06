Szergej Sojgu ismét Észak-Koreában

A mostani tárgyalások az Oroszország és Észak-Korea között megkötött átfogó stratégiai partnerségi szerződés megvalósításának részeként zajlanak. Ennek alapjait Sojgu június 4-i korábbi phenjani látogatása során fektették le. A mostani látogatás már a harmadik idén: első alkalommal március 21-én járt az észak-koreai fővárosban, másodszor pedig június elején, írja az RBC.ru.

Sojgu május végén Moszkvában is találkozott Li Csang Dével, Észak-Korea állambiztonsági miniszterével. A találkozón kiemelte a Moszkva és Phenjan közötti bizalom magas szintjét, és jelezte, hogy 2025-ben több kétoldalú eseményre is sor kerül. Ezek közé tartoznak orosz magas rangú politikusok látogatásai, köztük Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma elnöke, valamint Dmitrij Medvegyev, a Biztonsági Tanács alelnöke is.