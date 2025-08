Sokadik alkalommal is a balliberális oldal, ezúttal Magyar Péter mellé állt az RMDSZ egykori elnöke

Horn Gyula, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Mesterházy Attila, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter után a magyarországi balliberális oldal legújabb vezetője mellé is odaállt Markó Béla.

Az RMDSZ egykori elnöke azon kevesek közé tartozik Erdélyben, aki elment a Tisza Párt ellen-Tusványosára, számos olyan, az egykori MSZP–SZDSZ-nek dolgozó megmondóember mellett, akik 2004. december 5. után is Gyurcsányék szekerét tolták tanácsadóként.

Érdemes áttekinteni, hány elődje volt Magyar Péternek a sikertelen baloldali kormányfők és jelöltek sorában Markó Béla oldalán, és hogyan viszonyultak az erdélyi magyarsághoz.

Markó Béla elment Magyar Péter ellen-Tusványosára

Markó Béla már Horn Gyulával jó kapcsolatot ápolt, 1994-ben a magyar miniszterelnök nem sokkal megválasztása után fogadta Budapesten az RMDSZ akkori elnökét.

A posztkommunistákkal való Markó-féle kapcsolatépítés 2000-ben folytatódott, amikor pártelnökként kívülről, ellenzékből támogatta a román baloldali kormányt.

Ezt követte időben Medgyessy Péter MSZP-kormányfőjelöltsége, akivel Markó 2001 augusztusában egy kampánykörúton találkozott.

Markó Bélát a 2004. december 5-ei népszavazás sem zavarta meg abban, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök mellé is odaálljon. Alig pár héttel a külhoni magyarsággal szembeni MSZP-kampányt követően arról írt a Reggeli Újság 2005. 02. 24-én, hogy

Markó Béla miniszterelnök-helyettes, RMDSZ-elnök kétnapos hivatalos látogatáson vesz részt Magyarországon. A látogatás napirendje szerint Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, Magyar Bálint oktatási miniszterrel, Baráth Etele európai uniós ügyekért felelős tárca nélküli miniszterrel, illetve Somogyi Ferenc külügyminiszterrel tanácskozott a tegnap. Miniszterelnök-helyettesi minőségben ugyanakkor először találkozott a magyarországi újságírókkal a Határon Túli Magyarok Hivatalában. A sajtóértekezlet során ismertette a média képviselőivel a romániai kormányalakítás fontosabb kérdéseit, menetét.

Gyurcsány Ferenc és Markó Béla

Gyurcsányt bukása után Bajnai Gordon követte, és Markó Béla a szocialista elődökhöz hasonlóan vele is szívesen kiállt.

2010. január 28-án arról írt a Bihari Napló, hogy „Bajnai Gordon magyarországi miniszterelnök kedden Budapesten fogadta Markó Bélát, az RMDSZ elnökét és Kelemen Hunor ügyvezető elnököt. A találkozón az RMDSZ vezetői tájékoztatták a magyar miniszterelnököt az RMDSZ kormányzati szerepvállalásáról és a Szövetség kormányzati prioritásairól. A megbeszélésen a gazdasági válságkezeléssel kapcsolatos kérdésekről is szó volt. Markó Béla elmondta, az RMDSZ fontosnak tartja a magyar kormány válságkezelési tapasztalatait, valamint az ezzel kapcsolatos konzultációt is. – Ezeket a tapasztalatokat, amiben lehetséges, hasznosítani is akarjuk – mondta az RMDSZ elnöke.”