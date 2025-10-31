Rendkívüli

Újabb fejlemény a Mol finomítójában történt tűzesetben, a TEK elé került az ügy

Szergej SojguOroszországEurópa

Szergej Sojgu szerint a történelem Oroszországot igazolja

Az Oroszországi Biztonsági Tanács (BT) titkára szerint a történelem világosan megmutatta, hogy Oroszországot nem lehet legyőzni. Szergej Sojgu szerint eddig minden erre irányuló kísérlet kudarcot vallott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 17:50
Fotó: STR Forrás: KCNA VIA KNS
Az Oroszországi Biztonsági Tanács (BT) titkára szerint a történelem hazáját igazolja. Szergej Sojgu szerint sokan megpróbálták már legyőzni Oroszországot, azonban eddig még mindenki kudarcot vallott – írja a Life

Sojgu szerint nem véletlenül vallott minden kísérlet kudarcot 
Fotó: VLADIMIR ALEKSANDROV / ANADOLU

Sojgu az Oroszország és a Független Államok Közösségének nemzetközi fesztiválján szólalt fel. Nyitóbeszédében hangsúlyozta, számtalan példa volt rá, hogy az ellenség megpróbált belső viszályt szítani, amit aztán kihasználhat, azonban ez sosem működött. „Országunknak mindig is volt egy egyedülálló előnye: népeink erős testvérisége” – fogalmazott a biztonsági tanács titkára.

A történelem ezt megerősíti. Minden katonai erővel történő legyőzésre tett kísérlet kudarcot vallott, mert népeink testvérisége a hadsereg mögött állt

– fogalmazott. 

Szergej Sojgu korábban kijelentette, hogy a Nyugat fő célja Oroszország sok kis államra osztása, amelyek így egyetlen központnak lennének alárendelve. A nyugati politikusok azonban véleménye szerint nem veszik figyelembe az ország többnemzetiségű egységét.

Borítókép: Szergej Sojgu, az Oroszországi Biztonsági Tanács titkára (Fotó: AFP)

