Az Oroszországi Biztonsági Tanács (BT) titkára szerint a történelem hazáját igazolja. Szergej Sojgu szerint sokan megpróbálták már legyőzni Oroszországot, azonban eddig még mindenki kudarcot vallott – írja a Life.

Sojgu szerint nem véletlenül vallott minden kísérlet kudarcot

Fotó: VLADIMIR ALEKSANDROV / ANADOLU

Sojgu az Oroszország és a Független Államok Közösségének nemzetközi fesztiválján szólalt fel. Nyitóbeszédében hangsúlyozta, számtalan példa volt rá, hogy az ellenség megpróbált belső viszályt szítani, amit aztán kihasználhat, azonban ez sosem működött. „Országunknak mindig is volt egy egyedülálló előnye: népeink erős testvérisége” – fogalmazott a biztonsági tanács titkára.

A történelem ezt megerősíti. Minden katonai erővel történő legyőzésre tett kísérlet kudarcot vallott, mert népeink testvérisége a hadsereg mögött állt

– fogalmazott.