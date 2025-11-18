A magyar szellemi élet kiemelkedő alakjait díjazták

Ünnepi és bensőséges légkörben adták át november 15-én a Bethlen Gábor Alapítvány kitüntetéseit a pesti vármegyeháza dísztermében. A magyar szellemi élet kiemelkedő alakjait évről évre elismerő esemény idén is a hagyomány és a szolgálat fontosságára irányította a figyelmet.

Fotó: Bethlen Gábor Alapítvány

A díjátadó legerőteljesebb pillanata a posztumusz Bethlen Gábor-díj átadása volt: a nyáron elhunyt Kiss Gy. Csaba Széchenyi-díjas irodalomtörténész munkásságát családja vette át. Tarnai Richárd főispán ünnepi beszédében hangsúlyozta: Bethlen Gábor, Márton Áron és Teleki Pál életműve olyan korszakokat köt össze, amelyekben a magyar identitás védelme nem pusztán kötelesség, hanem életforma volt.

Márton Áron-emlékéremben részesült Kerényi Lajos piarista szerzetes és Szögi László történész-levéltáros, akik hosszú évtizedek óta szolgálják a magyar kultúrát és közösséget.

Teleki Pál-érdeméremmel tüntették ki Fazekas Istvánt, a Jókai- és Váci Mihály-díjas írót és református lelkészt is. A laudációt Béres Klára méltatása alapján Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke olvasta fel – nem véletlenül. Fazekas István művészetének egyik csúcspontja a Gyógyítók című oratóriumdráma, amely id. dr. Béres József életének tragikus és felemelő fordulataiból építkezik. A mű a létezés legalapvetőbb kérdéseit feszegeti: mi az emberi helytállás ára, hogyan őrizhető meg a hit az élet-halál határmezsgyéjén, s miként válhat a tudósból nemzeti példakép.

Fotó: Bethlen Gábor Alapítvány

Ugyancsak Teleki-érdemérmet vehetett át Nagy-György János fafaragó és Tasnádi Gábor szerkesztő.

A rendezvény fiatal kitüntetetteket is köszöntött: Kacsó Emőke Ibolya teológus és Csiszér Csanád fizikus hallgató ösztöndíjat kaptak – jelezve, hogy a hagyományok őrzése mellett a jövő építése is a díjátadó küldetésének része.

A pesti vármegyeháza ünnepsége ismét bizonyította: a magyar kultúra ereje a közösségben és azokban az emberekben rejlik, akik életükkel példát adnak és tovább viszik a szolgálat szellemét.

