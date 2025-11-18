Menczer Tamás máris felvette a kesztyűt, üzent tiszás ellenfelének

„Tisztelettel köszöntöm a versenyben Bujdosó Andreát” – írta a Facebook-oldalán Menczer Tamás. Hozzátette, hogy a jelölt Szél Bernadettet juttatja eszébe, aki 2022-ben indult ellene a baloldal jelöltjeként, ezzel együtt tisztelettel viszonyult hozzá.

A fideszes politikus ugyanakkor nem kímélte Magyar Pétert. Bejegyzésében, amint a korábbi posztjában is, gyávasággal vádolta a Tisza Párt vezetőjét, amiért szerinte nem vállalja a közvetlen politikai küzdelmet ellene.

Tudtam, hogy Magyar Péternek nem lesz bátorsága ellenem kiállni – ilyenek a budai úrifiúk. Sejthető volt, hogy megint egy nő szoknyája mögé bújik

– fogalmazott.

Menczer azt is hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt ugyan három jelöltet indít az előválasztáson, de szerinte ezek közül kettő „falból, kamuból” került a mezőnybe. Meglátása szerint a valós jelölt Bujdosó Andrea.

Bujdosó Andrea mellett még két jelöltet a Tisza falból, kamuból elindít az előválasztáson – a demokrácia nagy dicsőségére – de ez nem számít. Bujdosó Andrea a Tisza jelöltje, akit még egyszer tisztelettel köszöntök a versenyben

– fogalmazott, hozzátéve, hogy

„Minden pontosan ugyanaz, mint Szél Bernadett esetében volt.”

Legutóbb, 2022-ben egyébként Menczer két százalékkal múlta felül az agglomerációs, ellenzékinek elkönyvelt választókerületében Szélt. Akkor mindkét jelölt több mint 30 ezer szavazatot gyűjtött be, de a Fidesz jelöltjére csaknem 1500-al többen szavaztak.

A posztja végén személyes meghívást is megfogalmazott: várja Bujdosót csütörtök este 18 órakor Piliscsabán, a Klarissza-házban tartott nyílt fórumára.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (MTI/Vajda János)