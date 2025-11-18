Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Menczer Tamás máris felvette a kesztyűt, üzent tiszás ellenfelének

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösség oldalán üzent tiszás kihívójának. Menczer Tamás jelezte, bár politikailag semmiben nem ért egyet ellenfelével és annak pártjával, de ez nem akadályozza meg abban, hogy emberként, különösen nőként tisztelettel forduljon feléje.

2025. 11. 18.
„Tisztelettel köszöntöm a versenyben Bujdosó Andreát” – írta a Facebook-oldalán Menczer Tamás. Hozzátette, hogy a jelölt Szél Bernadettet juttatja eszébe, aki 2022-ben indult ellene a baloldal jelöltjeként, ezzel együtt tisztelettel viszonyult hozzá.

A fideszes politikus ugyanakkor nem kímélte Magyar Pétert. Bejegyzésében, amint a korábbi posztjában is, gyávasággal vádolta a Tisza Párt vezetőjét, amiért szerinte nem vállalja a közvetlen politikai küzdelmet ellene.

Tudtam, hogy Magyar Péternek nem lesz bátorsága ellenem kiállni – ilyenek a budai úrifiúk. Sejthető volt, hogy megint egy nő szoknyája mögé bújik

 – fogalmazott.

Menczer azt is hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt ugyan három jelöltet indít az előválasztáson, de szerinte ezek közül kettő „falból, kamuból” került a mezőnybe. Meglátása szerint a valós jelölt Bujdosó Andrea

Bujdosó Andrea mellett még két jelöltet a Tisza falból, kamuból elindít az előválasztáson – a demokrácia nagy dicsőségére – de ez nem számít. Bujdosó Andrea a Tisza jelöltje, akit még egyszer tisztelettel köszöntök a versenyben

– fogalmazott, hozzátéve, hogy 

„Minden pontosan ugyanaz, mint Szél Bernadett esetében volt.”  

Legutóbb, 2022-ben egyébként Menczer két százalékkal múlta felül az agglomerációs, ellenzékinek elkönyvelt választókerületében Szélt. Akkor mindkét jelölt több mint 30 ezer szavazatot gyűjtött be, de a Fidesz jelöltjére csaknem 1500-al többen szavaztak. 

A posztja végén személyes meghívást is megfogalmazott: várja Bujdosót csütörtök este 18 órakor Piliscsabán, a Klarissza-házban tartott nyílt fórumára. 

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (MTI/Vajda János)


