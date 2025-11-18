Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Menczer TamásgyávaTisza PártjelöltMagyar Péter

Menczer Tamás: Magyar Péter nők szoknyája mögé bújik!

Karcos üzenetet küldött a Tisza-vezérnek közösségi oldalán a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. – Magyar Péter merő gyávaságból csak Budán vállalja a megmérettetést – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 18. 8:06
Fotó: Máté Krisztián
A Tisza Párt vezetője gyávaságból csak a budai körzetben mer elindulni, és nem vállalja a megmérettetést olyan helyeken, ahol valódi politikai küzdelem várná – mutatott rá a Facebook-oldalán közzétett posztjában Menczer Tamás.

Sajószentpéter, 2025. november 12. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának sajószentpéteri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. november 12-én. MTI/Vajda János
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Vajda János / MTI

„Gyáva. Budai úrifiú” – jellemezte a Tisza Párt vezetőjét a politikus. 

Magyar Péter csak Budán mer indulni

 – indokolta a kijelentését. 

Hozzátette: ő maga saját választókerületében várta volna az összecsapást, de szerinte 

Magyar Péter „nők szoknyája mögé bújik”, és kerüli az élesebb versenyhelyzeteket.

Menczer úgy véli, a Tisza Párt számára „így is, úgy is vereség lesz” a választás, függetlenül attól, hol indulnak a párt jelöltjei.

A kommunikációs igazgató korábban jelezte, hogy a Tisza Pártban szerinte felmerült, hogy Magyar Péter legyen az ő kihívója, de változott a tiszás terv. A tegnap bejelentett jelöltlista alapján valószínűleg Bujdosó Andrea, tiszás fővárosi képviselő indul a Pest 3-as számú választókerületben Menczer Tamás ellen.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


