Menczer Tamás: Magyar Péter nők szoknyája mögé bújik!

A Tisza Párt vezetője gyávaságból csak a budai körzetben mer elindulni, és nem vállalja a megmérettetést olyan helyeken, ahol valódi politikai küzdelem várná – mutatott rá a Facebook-oldalán közzétett posztjában Menczer Tamás.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Vajda János / MTI

„Gyáva. Budai úrifiú” – jellemezte a Tisza Párt vezetőjét a politikus.

Magyar Péter csak Budán mer indulni

– indokolta a kijelentését.

Hozzátette: ő maga saját választókerületében várta volna az összecsapást, de szerinte

Magyar Péter „nők szoknyája mögé bújik”, és kerüli az élesebb versenyhelyzeteket.

Menczer úgy véli, a Tisza Párt számára „így is, úgy is vereség lesz” a választás, függetlenül attól, hol indulnak a párt jelöltjei.

A kommunikációs igazgató korábban jelezte, hogy a Tisza Pártban szerinte felmerült, hogy Magyar Péter legyen az ő kihívója, de változott a tiszás terv. A tegnap bejelentett jelöltlista alapján valószínűleg Bujdosó Andrea, tiszás fővárosi képviselő indul a Pest 3-as számú választókerületben Menczer Tamás ellen.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)