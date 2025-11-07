Menczer TamásTisza PártjelöltMagyar Péter

A kutya se akar Tisza-jelölt lenni + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán üzent Magyar Péternek. Menczer Tamás szerint a botrányok után nem meglepő, hogy Magyar Péter pártja még nem tudott jelöltet állítani.

2025. 11. 07. 10:51
A kutya se akar Tisza-jelölt lenni – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett új videójában. 

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Fotó: Hatlaczki Balázs

A kormánypártok kommunikációs igazgatóját az Okoshír.hu portál riportere arról kérdezte, mit üzenne Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, aki szintén szokott neki üzengetni.

Várom a jelöltjét, hol van? A Tiszának nincs, én itt vagyok

– mutatott rá Menczer Tamás. Emlékeztetett: a választásokig már csak öt hónap van hátra, a Tisza Párt mégsem tudott jelöltet állítani.

A politikus szerint ez nem meglepő.

Ehhez a sok botrányhoz ki adná a nevét?

Tisza-adó, nyugdíjadó, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése, adatszivárgási botrány – sorolta az ügyeket a kommunikációs igazgató.

Menczer kijelentette: 

Magyar Péter hazudik, és tologatja a jelöltjeit.

– Ha lenne egy kis bátorsága, idejönne, és itt indulna el. Nem a Steinerrel szemben kell, jöjjön ide, várom szeretettel – üzente a Tisza vezérének a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

 

