A kutya se akar Tisza-jelölt lenni + videó

A kutya se akar Tisza-jelölt lenni – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett új videójában.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Fotó: Hatlaczki Balázs

A kormánypártok kommunikációs igazgatóját az Okoshír.hu portál riportere arról kérdezte, mit üzenne Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, aki szintén szokott neki üzengetni.

Várom a jelöltjét, hol van? A Tiszának nincs, én itt vagyok

– mutatott rá Menczer Tamás. Emlékeztetett: a választásokig már csak öt hónap van hátra, a Tisza Párt mégsem tudott jelöltet állítani.

A politikus szerint ez nem meglepő.

Ehhez a sok botrányhoz ki adná a nevét?

– Tisza-adó, nyugdíjadó, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése, adatszivárgási botrány – sorolta az ügyeket a kommunikációs igazgató.

Menczer kijelentette:

Magyar Péter hazudik, és tologatja a jelöltjeit.

– Ha lenne egy kis bátorsága, idejönne, és itt indulna el. Nem a Steinerrel szemben kell, jöjjön ide, várom szeretettel – üzente a Tisza vezérének a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)