Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Tisza PártRuszin-Szendi RomuluszMagyar Péter

Ruszin-Szendi Romulusz egy elszabadult hajóágyú + videó

– Hallgatom ezt az embert, és lehet, hogy katonának nem volt rossz, de hogy politikai hatalmat nem szabad a kezébe adni, az biztos – jelentette ki Ruszin-Szendi Romuluszról egy Facebook-videójában Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a tiszás politikus kommunikációjából és kapcsolati hálójának feltérképezéséből látható, hogy a Tisza Pártban egy alapvetően ukrán- és háborúpárti hálózat működik, ő pedig annak ügynökeként dolgozik a nyilvánosság előtt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 15:22
–Ruszin-Szendi Romulusz egy elszabadult, erőszakos és veszélyes hajóágyú a magyar politikában – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója bejátszotta azt a felvételt, amikor a bukott altábornagy egy tiszás fórumon a következőképp fogalmaz: „Hogy miért nincsenek forgatókönyvek? Mert akkor azért zárnak be minket. A kormányprogramot elkezdjük faragni, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Purger Tamás / MTI)
Fotó: MTI/Purger Tamás

Orbán Balázs szerint ezen kijelentés kapcsán fontos lenne tudni, mit is jelent pontosan. 

– Hallgatom ezt az embert, és lehet, hogy katonának nem volt rossz, de hogy politikai hatalmat nem szabad a kezébe adni, az biztos. Összevissza beszél. Erőszakos hatalomátvételre készülnek? Vagy nekik a saját programjukat el kell titkolniuk? Mert az törvénysértő. Ülünk itt pár milliónyian, akik szeretnénk azt a programot hallani

 – mondta.

Szerinte Ruszin-Szendi Romulusz kommunikációjából és kapcsolati hálójának feltérképezéséből látható, hogy a Tisza Pártban egy alapvetően ukrán- és háborúpárti hálózat működik, ő pedig annak az egyik ügynökeként dolgozik a nyilvánosság előtt. 

Az igazgató rámutatott: mivel a Tiszában látják, hogy a közvélemény-kutatások szerint a magyar emberek többségének ez nem tetszik, ezért az a tervük, hogy eltitkolják a szándékaikat a választásokig, mert szerintük a választások után már mindent lehet.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz egykori altábornagy (Forrás: YouTube)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

