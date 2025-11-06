Kiderült, ki tudná tisztázni Magyar Péterék adatbotrányát + videó

Magyar Péter az egyetlen ember, aki meg tudná mondani, hogy hol van Miroslav Tokar és Andriy Galelyuka – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a Tisza Párt mintegy kétszázezer magyar állampolgárt érintő súlyos adatszivárgási botrányával kapcsolatosan.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán megosztott videójában emlékeztetett, a két ukrán férfi a PettersonApps nevű ukrán cégnek dolgozik, és adminisztrátorként, fejlesztőként és tesztelőként részt vettek a Tisza Világ applikáció elkészítésében.

Hol vannak ezek az emberek? Miért nem állnak ki, és mondják meg, hogy mi történt? Ők tudnák tisztázni

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hét végén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)