Kiderült, ki tudná tisztázni Magyar Péterék adatbotrányát + videó

Kiderült, ki tudná tisztázni Magyar Péterék adatbotrányát

Hol van Miroslav Tokar és Andriy Galelyuka? – tette fel a kérdést a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 16:27
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
Magyar Péter az egyetlen ember, aki meg tudná mondani, hogy hol van Miroslav Tokar és Andriy Galelyuka – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a Tisza Párt mintegy kétszázezer magyar állampolgárt érintő súlyos adatszivárgási botrányával kapcsolatosan.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás sajtótájékoztatót tart "Mindenkinek tudnia kell a Tisza-adóról, a Fidesz 4 millió szórólapot visz el a postaládákba" címmel az Országházban 2025. szeptember 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán megosztott videójában emlékeztetett, a két ukrán férfi a PettersonApps nevű ukrán cégnek dolgozik, és adminisztrátorként, fejlesztőként és tesztelőként részt vettek a Tisza Világ applikáció elkészítésében.

Hol vannak ezek az emberek? Miért nem állnak ki, és mondják meg, hogy mi történt? Ők tudnák tisztázni

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hét végén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

