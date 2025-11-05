Menczer Tamás: A tények alapján Ukrajnába kerültek a Tiszától kiszivárgott adatok + videó

Éles hangú bejegyzésben szedte ízekre a Tisza Párt mintegy kétszázezer magyar állampolgárt érintő súlyos adatszivárgási botrányát Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója videójában közölte: a tények alapján a kiszivárgott adatok Ukrajnába kerültek, ami súlyos szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

Egyre nyilvánvalóbb a Tisza ukrán kapcsolata (Forrás: MN)

Menczer Tamás leszögezte: tény, hogy első körben húszezer, majd második körben

kétszázezer magyar állampolgár személyes, ha úgy tetszik, legszemélyesebb adatai szivárogtak ki a Tisza Párt adatkezeléséből.

A kommunikációs igazgató részletezte is a szivárgás ukrán vonatkozásait, kiemelve, hogy a tények egyértelműen bizonyítják a külföldi, háborús ország érintettségét:

Két ukrán adminisztrátor: az adatokban feltűnt Miroslav Tokar (a Tisza Világ applikáció adminisztrátora) és egy másik ukrán ember, Andriy Galelyuka.

Ukrajnai cég dolgozói: két olyan ukrán személy is szerepel a kiszivárgott adatokban, akik a PettersonApps nevű ukrán cégnek dolgoznak, és adminisztrátorként, fejlesztőként és tesztelőként részt vettek a Tisza applikáció elkészítésében.

Ukrajnában tesztelték: a most kiszivárgott adatokból világos, hogy Ukrajnában is tesztelték a Tisza applikációját, hiszen lokációk is megjelentek erről.

Magyar Péter letagadta az adatszivárgást és az ukrán kapcsolatot

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felrótta a Tisza elnökének, hogy a tények ellenére már az első pillanatokban mindent letagadott.

Magyar Péter első körben letagadta az adatszivárgást, letagadta, hogy ukránokkal dolgozott, és letagadta, hogy Ukrajnában tesztelték a Tisza applikációját

– emlékeztetett. Hozzátette, hogy a kiszivárgott adatokból már mindenki tudhatja, hogy mindaz hazugság, amit Magyar Péter mondott, és a valóság ennek az ellenkezője.

Ott van kétszázezer magyar ember adata egy háborús kormánynál, ami meg szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdés, aki ezt mondja, az joggal mondja

– hangoztatta Menczer Tamás.

Feljelentést tettek a Tisza-adatbotrány miatt

Mint ismert, a hétvégén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista került nyilvánosságra a tiszás mobilhasználókról, a körülmények alapján pedig felvetődött, hogy akár több százezer magyar állampolgár adatai is ukrán kézbe kerülhettek. Az esetet immár a rendőrség is vizsgálja, miután feljelentés született az ügyben.