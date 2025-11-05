Menczer TamásadatszivárgásUkrajnaTisza PártlistaMagyar Péter

Menczer Tamás: A tények alapján Ukrajnába kerültek a Tiszától kiszivárgott adatok + videó

A tényekkel szemben állnak Magyar Péter korábbi hazugságai, különösen az ukrán érintettség és a magyar emberek szenzitív adatainak háborús országba kerülése kapcsán. Menczer Tamás szerint mindez súlyos szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

2025. 11. 05.
Éles hangú bejegyzésben szedte ízekre a Tisza Párt mintegy kétszázezer magyar állampolgárt érintő súlyos adatszivárgási botrányát Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója videójában közölte: a tények alapján a kiszivárgott adatok Ukrajnába kerültek, ami súlyos szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

adatok
Egyre nyilvánvalóbb a Tisza ukrán kapcsolata (Forrás: MN)

Menczer Tamás leszögezte: tény, hogy első körben húszezer, majd második körben

kétszázezer magyar állampolgár személyes, ha úgy tetszik, legszemélyesebb adatai szivárogtak ki a Tisza Párt adatkezeléséből.

A kommunikációs igazgató részletezte is a szivárgás ukrán vonatkozásait, kiemelve, hogy a tények egyértelműen bizonyítják a külföldi, háborús ország érintettségét:

  • Két ukrán adminisztrátor: az adatokban feltűnt Miroslav Tokar (a Tisza Világ applikáció adminisztrátora) és egy másik ukrán ember, Andriy Galelyuka.
  • Ukrajnai cég dolgozói: két olyan ukrán személy is szerepel a kiszivárgott adatokban, akik a PettersonApps nevű ukrán cégnek dolgoznak, és adminisztrátorként, fejlesztőként és tesztelőként részt vettek a Tisza applikáció elkészítésében.
  • Ukrajnában tesztelték: a most kiszivárgott adatokból világos, hogy Ukrajnában is tesztelték a Tisza applikációját, hiszen lokációk is megjelentek erről.

 

Magyar Péter letagadta az adatszivárgást és az ukrán kapcsolatot

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felrótta a Tisza elnökének, hogy a tények ellenére már az első pillanatokban mindent letagadott.

Magyar Péter első körben letagadta az adatszivárgást, letagadta, hogy ukránokkal dolgozott, és letagadta, hogy Ukrajnában tesztelték a Tisza applikációját

– emlékeztetett. Hozzátette, hogy a kiszivárgott adatokból már mindenki tudhatja, hogy mindaz hazugság, amit Magyar Péter mondott, és a valóság ennek az ellenkezője.

Ott van kétszázezer magyar ember adata egy háborús kormánynál, ami meg szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdés, aki ezt mondja, az joggal mondja

– hangoztatta Menczer Tamás.

 

Feljelentést tettek a Tisza-adatbotrány miatt

Mint ismert, a hétvégén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista került nyilvánosságra a tiszás mobilhasználókról, a körülmények alapján pedig felvetődött, hogy akár több százezer magyar állampolgár adatai is ukrán kézbe kerülhettek. Az esetet immár a rendőrség is vizsgálja, miután feljelentés született az ügyben.

Tényi István lapunk cikkére hivatkozva fordult a NAIH-hoz, ugyanis szerinte felmerül az adatvédelmi incidens gyanúja.


Borítókép: Magyar Péter és ukrán barátja, Tseber Roland (Forrás: Facebook)

add-square Tisza-adatbotrány

Megbillenés a Tiszánál, Magyar Péter a bukást is diadalként akarja eladni + videó

Tisza-adatbotrány 20 cikk chevron-right

