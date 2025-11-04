Katona TamásRetkes AttilaTisza PártDraskovics Tibor

Gyurcsány régi emberei, SZDSZ-es pártelnökök és Mérő Vera is szerepel a Tisza-applikáció felhasználói között

Tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal kulcsszereplői és ismert véleményformálói a Tisza Világ applikáció felhasználói között. A jelek szerint a Tisza Párt lett az új baloldali pólus.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 19:43
A Tisza Világ app Fotó: Máté Krisztián
A Tisza Párt applikációjának nyilvánosságra került felhasználói listája a 2010 előtti Gyurcsány–Bajnai-világ krémjét tartalmazza – idézi fel elemzésében az Ellenpont. Az MSZP–SZDSZ-kormányok több minisztere és államtitkára – név szerint Draskovics Tibor, Katona Tamás és Magyar Bálint – is feltűnik a Tiszához kötődő névsorban, és ez egyre egyértelműbben azt mutatja, hogy a régi baloldali elit a Tisza és Magyar Péter segítségével próbál visszatérni.

Magyar Péter. Fotó: NurPhoto via AFP/Balint Szentgallay

A szabad demokraták is megjelennek: Retkes Attila (volt SZDSZ-elnök) és Ungár Klára (egykori SZDSZ-képviselő, ma Baranyi Krisztina bizalmasa) szintén szerepel a listán. Ungárt 2024-ben a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat élére nevezték ki, emlékeztet az Ellenpont, amelynek cikke arra is rámutat: Fapál László, Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter egykori helyettese is feltűnik a Tisza app felhasználói között. 

Az alkalmazás regisztrálói között ott van a feminista blogger Mérő Vera, akit rendszeres kormánykritikus, valamint Jámbor András független, korábbi párbeszédes parlamenti képviselő, aki szintén letöltötte a telefonjára a Tisza Világot. A baloldali politikus nemrég jelentette be, hogy mindent megtesz a kormányváltásért és a Tisza sikeréért. 

Erre létrehozott egy választási mozgósító szervezetet, a Szövetség az Igazságos Változásért nevű formációt, amely jó eséllyel a Korányi Dávid-féle Action for Democracy helyre lép, és a kampányban számíthat a külföldi pénzekre.

Az ukránokkal fejlesztett rendszer adminjai között Miroslav Tokar (PettersonApps) is szerepelt; most pedig több mint kétszázezer felhasználó személyes adata került ki az internetre. 

Az Ellenpont szerint ez a rendszerváltás utáni legnagyobb adatkezelési botrány, amelynek hátterében Magyar Péterék és a régi, Gyurcsány–Bajnai-féle gárda összeérnek. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Máté Krisztián)


Tiszás adatszivárgás

Tiszás adatszivárgási botrány: rendkívüli ülést tarthat a nemzetbiztonsági bizottság

Tiszás adatszivárgás 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

