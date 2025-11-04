nyugdíjFideszKocsis Máté

Kocsis Máté: Most üti meg a guta a tiszás szakpolitikusokat

A 14. havi nyugdíj bevezetése kapcsán írt a Fidesz frakcióvezetője.

2025. 11. 04. 19:27
„Most üti meg a guta a tiszás szakpolitikusokat! Több lépcsőben bevezettük az anyák adómentességét, most meg ugyanígy jön a 14. havi nyugdíj” – írta egy Facebook-posztjában a Fidesz frakcióvezetője.

Amint arról lapunk beszámolt , Orbán Viktor bejelentette, hogy január elsejétől a kormány több lépcsőben bevezeti a 14. havi nyugdíjat. A miniszterelnök hangsúlyozta: a gazdasági támogatásokat inkább növelni kellene, mert fejlesztő államra van szükség. 

A miniszterelnök azt is leszögezte: az édesanyák szja-mentességet igenis végig kell vinni, méghozzá minél gyorsabban. A 13. havi nyugdíj maximalizálásáról szó sem lehet, a 3 százalékos hitelkamat-támogatásért pedig az utolsó vérig harcolni kell, mert az az első lakáshoz jutást jelenti a fiataloknak. A kormányfő kiemelte: a rezsicsökkentés marad, az árrésstopot pedig nem kivezetik, hanem akár ki is bővíthetik. 

 

