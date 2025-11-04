Orbán Viktor: 1956 nem volt hiába!

– Ne felejtsük el november 4-ét sem. A napot, amely a hazaárulás, a gerinctelenség, a kommunista fondorlat és a kegyetlen túlerő szimbóluma. Kádárral, Apróval, Münnichhel, Biszkuval és a többi gyilkos gazemberrel – jelentette ki a miniszterelnök Facebook-videójában a digitális polgári körök szóvivője.

Rákay Philip műsorvezető, moderátor az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor az 1956-os forradalom leverésére Rákay Philip Békemeneten mondott beszédével emlékezett meg a közösségi oldalán. Rákay akkor arra szólított fel: – Soha ne felejtsük el, ki melyik oldalon állt, és ne felejtsük el meghallgatni a még köztünk élő hősöket. Az 56-osok megtették Magyarországon, amit tudtak. Tehát most gondolkozzatok, hogy amit ők föláldoztak, az életüket, az hiába volt vagy nem.

Orbán Viktor videójához hozzáfűzte: – 1956 nem volt hiába!

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, soha nem látott tömeg gyűlt össze Budapesten az október 23-i ünnepségre. A résztvevők 13 órára érkeztek meg a Kossuth térre, amely teljesen megtelt, sokan még az Alkotmány utcában is várakoztak. Az 1956-os forradalomra tematizált ünnepi előadások után a rendezvény Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédével zárult. A kormányfő a Békemenetet Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte, amely képes volt kormányon tartani 16 éven keresztül Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Kurucz Árpád)