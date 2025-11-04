Terror Háza Múzeum1956-os forradalomWittner Mária

Wittner Mária hagyatéka „hazaérkezett”

Mintegy ötezer tételt, köztük leveleket, emléktárgyakat és személyes relikviákat adományoztak a Terror Háza Múzeumnak Wittner Mária hagyatékából. Schmidt Mária főigazgató hangsúlyozta: Wittner Máriában egy olyan történelmi hőst ismert meg, akinek egész élete 1956-ról, a szabadságharcról és a magyarság ügyéről szólt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 17:43
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Terror Háza Múzeumhoz került Wittner Mária 1956-os forradalmár, szabadságharcos hagyatékának egy jelentős része – jelentették be az intézményben kedden tartott sajtótájékoztatón. Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója közölte: a személyes tárgyak mellett politikailag is értelmezhető iratok is vannak az anyagban. Wittner Mária hagyatékát megpróbálják digitalizálni, így mindenki számára elérhetővé tenni, továbbá egy kiállításon bemutatni.

Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója (Fotó: Purger Tamás/MTI)
Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója. Fotó: MTI/Purger Tamás

– Wittner Máriában egy olyan történelmi hőst ismertem meg, akinek egész élete 1956-ról, a szabadságharcról és a magyarság ügyéről szólt – fogalmazott Schmidt Mária, aki nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a múzeumhoz került Wittner Mária hagyatékának egy része, ami egyben kötelezettséget is jelent.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, országgyűlési képviselő, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos emlékeztetett: 69 évvel ezelőtt, 1956. november 4-én verték le a forradalmat, és ugyanezen a napon sérült meg Wittner Mária. Ezt követően emigráció, majd 13 év börtön következett. Wittner Mária majdnem nyolc hónapot töltött siralomházban, végül 1970-ben szabadult.

Szavai szerint Wittner Mária hagyatéka most hazaérkezett, hiszen Wittner Mária, az 1956-os hős az 1956-os forradalom egyik legnagyobb áldozata. Németh Szilárd azt mondta: bár leverték a szabadságharcot, az első szöget mégiscsak mi vertük be a kommunizmus koporsójába.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke (Fotó: Purger Tamás/MTI)
Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke. Fotó: MTI/Purger Tamás

A politikus kitért arra is, a rendszerváltáskor nem gondolták volna, hogy eljön megint az az idő, amely az üzeni: a birodalmak felfalnak bennünket. – Marika néninek a munkássága, az üzenete az, hogy a zászlót tovább kell vinni – fogalmazott Németh Szilárd. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta: Wittner Mária élettörténete, kiállása egyértelműen méltó arra, hogy minél többen megismerjék, és erőt tudjanak belőle meríteni.

Wittner Mária személye, élete és öröksége 1956, a magyar szabadság, valamint a függetlenség és a kitartás szimbóluma

– jelentette ki.

Wittner Mária ápolta megkínzott és kivégzett bajtársai emlékét, és átélhetővé tette mindazt, ami az ő szavai nélkül csupán a történelemkönyv egy újabb fejezete lett volna a szabadságot és függetlenséget örökségbe kapó nemzedékeknek.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Fotó: Purger Tamás/MTI)
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Fotó: MTI/Purger Tamás

Wittner Mária hagyatékának részét képezik a börtönévek alatt keletkezett levelezések, személyes, illetve politikai levelek, dokumentumok, emléktárgyak, dísztárgyak, oklevelek, emlékérmek, valamint festmények és könyvek is. A dokumentumok feldolgozását a múzeum már megkezdte. Wittner Mária – aki 2006-tól 2014-ig a Fidesz országgyűlési képviselője is volt – 2022. szeptember 14-én hunyt el 85 éves korában.

 

Borítókép: A hagyaték részét képező, kézzel készített nemzeti lobogó az 1956-os forradalmár, szabadságharcos Wittner Mária hagyatékáról tartott sajtótájékoztatón a Terror Háza Múzeumban 2025. november 4-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

