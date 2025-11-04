Wittner Mária hagyatéka „hazaérkezett”

A Terror Háza Múzeumhoz került Wittner Mária 1956-os forradalmár, szabadságharcos hagyatékának egy jelentős része – jelentették be az intézményben kedden tartott sajtótájékoztatón. Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója közölte: a személyes tárgyak mellett politikailag is értelmezhető iratok is vannak az anyagban. Wittner Mária hagyatékát megpróbálják digitalizálni, így mindenki számára elérhetővé tenni, továbbá egy kiállításon bemutatni.

Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója. Fotó: MTI/Purger Tamás

– Wittner Máriában egy olyan történelmi hőst ismertem meg, akinek egész élete 1956-ról, a szabadságharcról és a magyarság ügyéről szólt – fogalmazott Schmidt Mária, aki nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a múzeumhoz került Wittner Mária hagyatékának egy része, ami egyben kötelezettséget is jelent.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, országgyűlési képviselő, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos emlékeztetett: 69 évvel ezelőtt, 1956. november 4-én verték le a forradalmat, és ugyanezen a napon sérült meg Wittner Mária. Ezt követően emigráció, majd 13 év börtön következett. Wittner Mária majdnem nyolc hónapot töltött siralomházban, végül 1970-ben szabadult.

Szavai szerint Wittner Mária hagyatéka most hazaérkezett, hiszen Wittner Mária, az 1956-os hős az 1956-os forradalom egyik legnagyobb áldozata. Németh Szilárd azt mondta: bár leverték a szabadságharcot, az első szöget mégiscsak mi vertük be a kommunizmus koporsójába.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke. Fotó: MTI/Purger Tamás

A politikus kitért arra is, a rendszerváltáskor nem gondolták volna, hogy eljön megint az az idő, amely az üzeni: a birodalmak felfalnak bennünket. – Marika néninek a munkássága, az üzenete az, hogy a zászlót tovább kell vinni – fogalmazott Németh Szilárd. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta: Wittner Mária élettörténete, kiállása egyértelműen méltó arra, hogy minél többen megismerjék, és erőt tudjanak belőle meríteni.

Wittner Mária személye, élete és öröksége 1956, a magyar szabadság, valamint a függetlenség és a kitartás szimbóluma

– jelentette ki.

Wittner Mária ápolta megkínzott és kivégzett bajtársai emlékét, és átélhetővé tette mindazt, ami az ő szavai nélkül csupán a történelemkönyv egy újabb fejezete lett volna a szabadságot és függetlenséget örökségbe kapó nemzedékeknek.