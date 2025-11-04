A forradalom vérbefojtásának napja: a pesti srácokra emlékezünk

– Tisztelet a Hősöknek! - írja közösségi oldalán Deutsch Tamás közösségi oldalán.

November 4-én, az 1956-os forradalom vérbefojtásának gyásznapján a pesti srácokra emlékezünk, akik a magyar szabadságért az életüket áldozták

– írja a Fidesz Európa parlamenti delegációjának a vezetője, aki egy Márai Sándor-idézettel emlékezik a gyásznapon.

"Mennyből az angyal menj sietve

Az üszkös, fagyos Budapestre.

Oda, ahol az orosz tankok

Között hallgatnak a harangok."

A nagyobbik kormánypárt is megemlékezett a nemzetet érintett tragikus eseményről.

– A szovjet túlerő hiába verte le a nemzeti szabadságharcunkat, a mi szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjadt ki. Gloria Victis! Dicsőség a legyőzötteknek! – írja a Fidesz.

Borítókép: Terror Háza (Fotó: Bach Máté)