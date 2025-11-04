A forradalom vérbefojtásának napja: a pesti srácokra emlékezünk

– Tisztelet a Hősöknek! - írja közösségi oldalán Deutsch Tamás közösségi oldalán.
November 4-én, az 1956-os forradalom vérbefojtásának gyásznapján a pesti srácokra emlékezünk, akik a magyar szabadságért az életüket áldozták
– írja a Fidesz Európa parlamenti delegációjának a vezetője, aki egy Márai Sándor-idézettel emlékezik a gyásznapon.
"Mennyből az angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok."
A nagyobbik kormánypárt is megemlékezett a nemzetet érintett tragikus eseményről.
– A szovjet túlerő hiába verte le a nemzeti szabadságharcunkat, a mi szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjadt ki. Gloria Victis! Dicsőség a legyőzötteknek! – írja a Fidesz.
