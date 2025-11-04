Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

gyásznapforradalomnemzeti gyásznap

A forradalom vérbefojtásának napja: a pesti srácokra emlékezünk

November 4-én, az 1956-os forradalom vérbefojtásának gyásznapján a pesti srácokra emlékezünk, akik a magyar szabadságért az életüket áldozták – írta közösségi oldalán Deutsch Tamás.

Forrás: Facebook2025. 11. 04. 7:20
Fényfestés a Terror Háza Múzeum épületén Fotó: Bach Máté
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Tisztelet a Hősöknek! - írja közösségi oldalán Deutsch Tamás közösségi oldalán. 

 November 4-én, az 1956-os forradalom vérbefojtásának gyásznapján a pesti srácokra emlékezünk, akik a magyar szabadságért az életüket áldozták 

– írja a Fidesz Európa parlamenti delegációjának a vezetője, aki egy Márai Sándor-idézettel emlékezik a gyásznapon.

"Mennyből az angyal menj sietve

Az üszkös, fagyos Budapestre.

Oda, ahol az orosz tankok

Között hallgatnak a harangok."

A nagyobbik kormánypárt is megemlékezett a nemzetet érintett tragikus eseményről.

– A szovjet túlerő hiába verte le a nemzeti szabadságharcunkat, a mi szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjadt ki.  Gloria Victis! Dicsőség a legyőzötteknek! – írja a Fidesz. 

Borítókép: Terror Háza (Fotó: Bach Máté)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekTisza

A nagy balos átverés

Gajdics Ottó avatarja

Magyar Péternek semmi köze a patrióta jobboldalisághoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.